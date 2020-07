ELMS | Fratture multiple per la Legge nei test di Le Castellet, al suo posto Negrao

Grave incidente per Katherine Legge nei test collettivi dell’European Le Mans Series a Le Castellet. Ieri, la pilota britannica ha impattato violentemente contro i guardrail alla curva Signes, subendo fratture multiple alla gamba sinistra e al polso destro. Andre Negrão la sostituirà per la gara di domenica.

Legge in ospedale con diverse fratture

Non è stato un mercoledì felice per la Legge che, in pista per i classici test pre-stagionali dell’ELMS al Paul Ricard, è uscita alla Signes – uno dei punti più veloci, dato che si arriva dal rettilineo del Mistral – e ha colpito violentemente il guard-rail, innescando conseguentemente la bandiera rossa. Nessuna foto o video dell’accaduto, ma un comunicato diramato dal campionato stesso ha confermato che la Legge era cosciente dopo l’impatto ed è stata prima portata al centro medico del tracciato prima di essere trasportata con l’elicottero all’ospedale di Tolone. La britannica ha subìto la frattura di un osso della gamba – non è stato specificato quale – e del polso destro. Stamane ha lanciato attraverso il proprio account Instagram un aggiornamento sulle sue condizioni, ringraziando i tanti messaggi ricevuti in queste ultime ore. Per lei ci sarà un nuovo intervento chirurgico oggi, ma non potrà ovviamente prendere parte alla 4 Ore in programma domenica.

Negrao chiamato in causa da Richard Mille

Il Richard Mille Racing Team, che ha una line-up tutta femminile con la Legge, Tatiana Calderon e Sophia Flörsch (assente questo weekend perché impegnata nella Formula 3 all’Hungaroring), dovrà fare a meno quindi di una quota femminile e, con poco tempo a disposizione, ha deciso di arruolare Negrão. Il brasiliano è da qualche anno nel FIA World Endurance Championship con Signatech Alpine e ha in bacheca due vittorie di classe alla 24 Ore di Le Mans e il titolo LMP2 della stagione 2018-19.