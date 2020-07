IndyCar | Iowa 2020: anteprima e orari del weekend

Nessuna pausa per l’IndyCar Series che, dopo aver vissuto ben due gare nello stesso weekend a Road America, correrà altre due manche sull’ovale di Iowa. Scott Dixon è saldamente al comando della classifica, inseguito a sorpresa da un regolare Colton Herta.

Programma ed orari

Venerdì 17 luglio

20.00 – Prove libere 1 (90 minuti)

23.30 – Qualifiche (60 minuti)

Sabato 18 luglio

03.15 – Gara 1 (250 giri)

21.30 – Prove libere 2 (60 minuti)

Domenica 19 luglio

02.45 – Gara 2 (250 giri)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (GMT+1).

Anteprima del weekend

Road America ha regalato altri due successi a Chip Ganassi: il terzo consecutivo di Dixon che è tranquillamente in cima alla generale con 173 punti e il primo trionfo di sempre di Felix Rosenqvist, che ha battuto negli ultimi giri Patricio O’Ward. Dixon rimane comunque l’uomo da battere anche in Iowa e potrebbe ripetere quanto fatto in Texas, ma c’è una cosa da sottolineare: Herta è incredibilmente 2° con 119 punti e sta dimostrando un’ottima performance, e Iowa potrebbe essere il posto giusto per continuare su questa scia e, anzi, cogliere almeno il podio. Si sta risollevando Alexander Rossi, 3° nella seconda manche di Elkhart Lake ma ancora 18° in classifica; richiamato a mettere ordine Will Power dopo i tanti (troppi) errori commessi fino a ora, così come Josef Newgarden mai apparso così sottotono da tanto tempo. Brutto fine settimana per Simon Pagenaud, 3° attualmente in classifica davanti a O’Ward; il francese non è mai stato un martello sugli ovali, ma deve in qualche modo fermare Dixon che appare imbattibile. Non dovrebbe essere prevista pioggia per venerdì e sabato.

Copyright foto: Chris Owens / IndyCar Series