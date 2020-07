ERC – CIR | Rally di Roma Capitale 2020, la lista iscritti completa

Chiariti i dettagli sul programma, il percorso e la presenza o meno del pubblico (l’evento sarà a porte chiuse), il Rally di Roma Capitale svela quindi l’ultimo tassello, forse il più atteso. Parliamo della start list dell’appuntamento che aprirà il 24-26 luglio sia l’ERC, il campionato europeo, che il CIR, quello italiano rally. Prevedibile una lista iscritti pregna di grandi nomi, anche perché parliamo della partenza della prima competizione titolata rally 2020 di livello continentale; ma non dimentichiamo inoltre la novità del format parallelo Rally Stars, ovvero una gara riservata esclusivamente alle WRC Plus con classifica avulsa dalle altre. Insomma, quest’anno nell’evento di Motorsport Italia avremo parecchia carne al fuoco.

Rally di Roma Capitale 2020, i protagonisti dell’ERC

In totale avremmo 87 equipaggi, di cui 56 in gara nell’ERC e 25 nei format dell’ERC Junior (ERC1 per le Rally2 ed ERC3 per le Rally4 e 5), mentre saranno 42 le vetture R5 e 32 le Rally4. Snocciolati i numeri principali, partiamo proprio dalla competizione europea, dove spicca l’assenza del campione uscente Chris Ingram, nonostante negli ultimi mesi avesse dichiarato la ferma volontà di difendere il suo titolo 2019. Ci sarà però il suo rivale nonché già campione ERC Alexey Lukyanuk, che in questa stagione condividerà la Citroen C3 R5 del Sainteloc Junior Team con Dmitry Eremeev. Al via anche l’atteso Craig Breen, pronto per una stagione europea sulla Hyundai i20 R5 preparata da BRC e con le gomme MRF Tyres, per il quale farà da sviluppatore per l’ambiziosa compagnia indiana. Per il team MRF Tyres correrà anche Emil Lindholm, ma sulla Skoda Fabia Rally2 Evo.

Proseguendo nella lista degli iscritti nell’ERC, troviamo anche Filip Mareš, già vincitore lo scorso del FIA ERC1 Junior Championship dopo un’epica battaglia contro Ingram, e che salirà a bordo della Skoda Fabia Rally2 Evo con Radek Bucha, e poi ancora Norbert Herczig su Volkswagen Polo GTI R5, stessa vettura per Fabian Kreim; nominiamo anche Marijan Griebel su Citroen C3 R5, Callum Devine, in lotta nell’ERC1 Junior con la Hyundai i20 R5 e con il supporto della Motorsport Ireland Rally Academy, il simpatico nobile Albert Von Thurn und Taxis, che prosegue il suo cammino nell’ERC con la Skoda Fabia Rally2 Evo; ancora, ecco Erik Cais, già ciclista nella UCI World Cup di Mountain Bike e pronto al debutto stagionale con la Ford Fiesta R5 MkII dello Yacco ACCR Team, stessa vettura anche per Nikolaus Mayr-Melnhof.

Non ci sarà il terzo classificato dell’ERC 2019 Łukasz Habaj, ma il suo team Sports Racing Technologies punterà quest’anno sull’alfiere dell’Orlen Team Miko Marczyk, anch’esso dalla Polonia. Citiamo poi Efrén Llarena, campione ERC 2019 assieme a Sara Fernández e che risalirà di nuovo sulla Citroen C3 R5 del Rallye Team Spain, Grégoire Munster che dopo aver corso a Roma con la Opel Adam R2 quest’anno gareggerà con la i20 R5, in virtù anche del fatto che nel 2020 è entrato a far parte dello Hyundai Junior Driver Programme. A proposito di gioventù, esordio nell’ERC per la vincitrice della Coppa ACI Sport Femminile 2019 Rachele Somaschini, che salirà sulla Peugeot 208 Rally4 assieme a Giulia Zanchetta.

Roma Capitale, debutto per Oliver Solberg. Al via anche M-Sport

Su Fabia R5 troveremo Simone Tempestini e Sergiu Itu, l’equipaggio italo-rumeno all’opera quest’anno nell’ERC1 Junior e reduci dal successo a fine giugno nel Raliul Argeșului Catena; in gara il prossimo weekend anche Pedro Antunes su Peugeot 208 Rally4, vettura che debutta quest’anno e che è reduce dalla vittoria, proprio con lo stesso Antunes, al recente Rally de Castelo Branco. Da notare poi la presenza di Oliver Solberg, attesissimo sulla Polo GTI R5 che condividerà con Aaron Johnston e pronto per fare un test in gara su asfalto in vista dei suoi impegni nel WRC3. A proposito di Mondiale Rally, un team protagonista di questa competizione come M-Sport correrà con Adrien Fourmaux sulla Ford Fiesta R5 MkII con la livrea Orange1 Racing e con “Pedro”, che salirà invece sulla Fiesta WRC. Dal Roma Capitale partirà anche la stagione 2020 dell’Abarth Rally Cup, con tre equipaggi in gara sulle 124 Rally (qui i dettagli).

Rally di Roma Capitale 2020: il duello Basso-Crugnola

Per la quota italiani non possiamo non partire dal duello che animerà un CIR 2020 a secco di team ufficiali, tra i campioni tricolori uscenti nonché conquistatori del Roma Capitale 2019 Giandomenico Basso e Lorenzo Granai contro i vicecampioni della serie nazionale Andrea Crugnola e Pietro Ometto. I primi debuttano quest’anno con la Volkswagen Polo GTI R5, ed anche i secondi sono all’esordio con una nuova vettura, la Citroen C3 R5 di FPF Sport. A differenza del pilota di Montebelluna, Crugnola ed il suo copilota hanno già avuto modo di correre con la loro auto quest’anno, vincendo sia al Rally del Casentino che al Rally Lana. Due gare che sono servite come test in vista della prova di Roma e che lanciano l’equipaggio nel duello contro Basso e Granai.

Rally di Roma Capitale 2020: gli altri italiani in gara

A proposito di Italia, nelle quote del nostro Paese troveremo Antonio Rusce su Citroen C3 R5, Rudy Michelini che quest’anno correrà con la Polo R5 (ma sempre con l’obiettivo del CIR Asfalto), Giacomo Scattolon su Fabia R5, stessa vettura che guiderà per la prima volta Patrizia Perosino, Enrico Brazzoli su Polo R5, il già trionfatore al Roma Capitale nel 2015-2016 Umberto Scandola, impegnato nel 2020 nel WRC3 e per il secondo anno sulla i20 R5 dello Hyundai Rally Team Italia assieme al fidato Guido D’Amore, Alberto Battistolli su Fabia R5, che come Damiano De Tommaso (già campione IRCup 2019 ed in gara a Roma con la Fabia Rally2 Evo) fa parte del plotone ACI Team Italia impegnato nelle categorie di supporto del Mondiale Rally e l’esordiente nel CIR assoluto Luca Bottarelli, a bordo della Fabia R5. Presente anche il già campione CIR Junior 2019 Marco Pollara, sulla Fiesta Rally4.

A proposito del campionato Under, all’evento organizzato da Motorsport Italia scatterà anche la nuova edizione del CIR Junior, con sei piloti (Michele Bormolini, Giorgio Cogni, Andrea Mazzocchi, Riccardo Pederzani, Emanuele Rosso e Mattia Vita) impegnati nella competizione 2020 e la cui annata di gare nel Tricolore è stata presentata di recente.

Debutta la categoria Rally Stars

Infine, la citata categoria speciale del Rally Stars Roma Capitale. Abbiamo detto di “Pedro” per il fronte M-Sport, ma aggiungiamo che Hyundai Motorsport è stato il primo team del Mondiale a puntare sulla gara capitolina, che sfrutterà a mo’ di test su asfalto schierando, tra gli altri piloti, anche Dani Sordo sulla i20 Coupé WRC e il neoacquisto del proprio Customer Racing Junior Driver Program Pierre-Louis Loubet, già campione WRC2 2019 e in gara su un’altra i20 WRC però gestita privatamente da 2C-Competition.

Rally di Roma Capitale 2020: start list completa

1 Loran Giandomenico Basso ITA Lorenzo Granai ITA Volkswagen Polo GTI R5 Rally2 2 Sainteloc Junior Team Alexey Lukyanuk RUS Dmitry Eremeev RUS Citroen C3 R5 Rally2 3 ACCR Czech Rally Team Filip Mares CZE Radovan Bucha CZE Skoda Fabia Rally2 Evo Rally2 4 MOL Racing Team Norbert Herczig HUN Ramón Ferencz HUN Volkswagen Polo GTI R5 Rally2 5 Oliver Solberg Oliver Solberg SWE Aaron Johnston IRL Volkswagen Polo GTI R5 Rally2 6 Sainteloc Junior Team Marijan Griebel DEU Pirmin Winklhofer AUT Citroen C3 R5 Rally2 7 Motorsport Ireland Rally Academy Callum Devine IRL Brian Hoy IRL Hyundai i20 R5 Rally2 8 F.P.F. Sport Andrea Crugnola ITA Pietro Elia Ometto ITA Citroen C3 R5 Rally2 9 Team MRF Tyres Craig Breen IRL Paul Nagle IRL Hyundai i20 R5 Rally2 10 BRR-Baumschlager R. Albert Von Thurn und Taxis DEU Bernhard Ettel AUT Skoda Fabia Rally2 Evo Rally2 11 Drift Company Rally Team Nikolaus Mayr-Melnhof AUT Poldi Welsersheimb AUT Ford Fiesta R5 MkII Rally2 12 Orlen Team Miko Marczyk POL Szymon Gospodarczyk POL Skoda Fabia Rally2 Evo Rally2 14 Yacco ACCR Team Erik Cais CZE Jindriska Zakova CZE Ford Fiesta R5 MkII Rally2 15 Rallye Team Spain Efrén Llarena ESP Sara Fernández ESP Citroen C3 R5 Rally2 16 Grégoire Munster Grégoire Munster LUX Louis Louka BEL Hyundai i20 R5 Rally2 18 Simone Tempestini Simone Tempestini ROU Sergiu Itu ROU Skoda Fabia R5 Rally2 19 M-Sport Ford World Rally Team Adrien Fourmaux FRA Renaud Jamoul BEL Ford Fiesta R5 MkII Rally2 20 Pole Promotion Fabian Kreim DEU Frank Christian DEU Volkswagen Polo GTI R5 Rally2 21 Team MRF Tyres Emil Lindholm FIN Mikael Korhonen FIN Skoda Fabia Rally2 Evo Rally2 22 Brose Motorsport Dominik Dinkel DEU Ursula Mayrhofer AUT Skoda Fabia Rally2 Evo Rally2 23 Alberto Battistolli Alberto Battistolli ITA Simone Scattolin ITA Skoda Fabia R5 Rally2 24 Giacomo Scattolon Giacomo Scattolon ITA Matteo Nobili ITA Skoda Fabia R5 Rally2 25 Plon RT Jaroslaw Koltun POL Ireneusz Pleskot POL Ford Fiesta R5 MkII Rally2 26 Gass Racing srl Alessandro Re ITA Marco Menchini CHE Volkswagen Polo GTI R5 Rally2 27 Enrico Brazzoli Enrico Brazzoli ITA Maurizio Barone ITA Volkswagen Polo GTI R5 Rally2 28 Adam Stec Adam Stec POL Kamil Kozdron POL Ford Fiesta R5 Rally2 29 Damiano De Tommaso Damiano De Tommaso ITA Massimo Bizzocchi RSM Skoda Fabia Rally2 Evo Rally2 30 Antonio Rusce Antonio Rusce ITA Sauro Farnocchia ITA Citroen C3 R5 Rally2 31 Lema Racing-AS2005 Bostjan Avbelj SVN Damijan Andrejka SVN Skoda Fabia R5 Rally2 32 Rallytechnology Dariusz Polonski POL Łukasz Sitek POL Abarth 124 Rally RGT 34 Petr Nesetril Petr Nesetril CZE Jiri Cernoch CZE Porsche 997 GT3 RGT 35 Roberto Gobbin Roberto Gobbin ITA Alessandro Cervi ITA Abarth 124 Rally RGT 36 Napoca Rally Academy Andrea Mabellini ITA Roberto Mometti ITA Abarth 124 Rally RGT 37 Dmitry Feofanov Dmitry Feofanov LVA Normunds Kokins LVA Mitsubishi Lancer Evo X NR4 38 Zelindo Melegari Zelindo Melegari ITA Corrado Bonato ITA Subaru Impreza Sti NR4 39 Grupa PGS RT Igor Widłak POL Łukasz Włoch POL Mitsubishi Lancer Evo X NR4 40 Estonian Autosport Junior Team Ken Torn EST Kauri Pannas EST Ford Fiesta Rally4 Rally4 41 Pedro Antunes Pedro Antunes PRT Pedro Alves PRT Peugeot 208 Rally4 Rally4 42 Adam Westlund Adam Westlund SWE David Arhusiander SWE Ford Fiesta Rally4 Rally4 43 Sainteloc Junior Team Miika Hokkanen FIN Rami Suorsa FIN Peugeot 208 Rally4 Rally4 44 Amaury Molle Amaury Molle BEL Florian Barral FRA Peugeot 208 R2 Rally4 45 Dennis Radstrom Dennis Radstrom SWE Johan Johansson SWE Ford Fiesta Rally4 Rally4 46 Rallye Team Spain Josep Bassas ESP Axel Coronado ESP Peugeot 208 Rally4 Rally4 47 Marco Pollara Marco Pollara ITA Maurizio Messina ITA Ford Fiesta Rally4 Rally4 48 Pedro Almeida Pedro Almeida PRT Hugo Magalhaes PRT Peugeot 208 Rally4 Rally4 49 Motorsport Ireland Rally Academy William Creighton IRL Liam Regal IRL Ford Fiesta Rally4 Rally4 50 Sergio Cuesta Sergio Cuesta ESP Alejandro Lopez ESP Peugeot 208 R2 Rally4 51 Drift Company Rally Team Nikolai Landa AUT Guenter Landa AUT Ford Fiesta Rally4 Rally4 52 Sergio Fuentes Sergio Fuentes ESP Alain Pena ESP Peugeot 208 Rally4 Rally4 53 Martin László Martin László HUN Gábor Zsiros HUN Ford Fiesta Rally4 Rally4 54 Alessandro Grillo Alessandro Grillo ITA Enrico Bracchi ITA Renault Clio R3 R3 55 Lukasz Lewandowski Lukasz Lewandowski POL Piotr Bialowas POL Peugeot 208 R2 Rally4 56 Csaba Juhász Csaba Juhász HUN Istvan Juhasz HUN Renault Clio R3T R3 57 Rachele Somaschini Rachele Somaschini ITA Giulia Zanchetta ITA Peugeot 208 Rally4 Rally4 58 Adrienn Vogel Adrienn Vogel HUN Ivett Notheisz HUN Ford Fiesta Rally4 Rally4 59 Zoltán László Zoltán László HUN Dávid Berendi HUN Ford Fiesta Rally4 Rally4 70 Hyundai Rally Team Italia Umberto Scandola ITA Guido D’Amore ITA Hyundai I20 R5 Rally2 71 Rudy Michelini Rudy Michelini ITA Michele Perna ITA Volkswagen Polo GTI R5 Rally2 72 Luca Bottarelli Luca Bottarelli ITA Walter Pasini ITA Skoda Fabia R5 Rally2 73 Alessio Profeta Alessio Profeta ITA Sergio Raccuia ITA Skoda Fabia R5 Rally2 74 Marco Signor Marco Signor ITA Francesco Pezzoli ITA Volkswagen Polo GTI R5 Rally2 75 Pauric Duffy Pauric Duffy IRL Jeff Case IRL Hyundai i20 R5 Rally2 76 Cathan McCourt Cathan McCourt IRL Barry McNulty IRL Ford Fiesta R5 Rally2 77 Ivan Ferrarotti Ivan Ferrarotti ITA Andrea Prizzon ITA Skoda Fabia R5 Rally2 78 Paolo Menegatti Paolo Menegatti ITA Michele Ferrara ITA Skoda Fabia Rally2 Evo Rally2 79 Patrizia Perosino Patrizia Perosino ITA Veronica Verzoletto ITA Skoda Fabia R5 Rally2 80 Burak Çukurova Burak Çukurova TUR Vedat Bostancı TUR Skoda Fabia R5 Rally2 81 Fabio Angelucci Fabio Angelucci ITA Massimo Cambria ITA Volkswagen Polo GTI R5 Rally2 82 Maurizio Morato Maurizio Morato ITA Luca Silvi ITA Skoda Fabia R5 Rally2 83 Andrea Mazzocchi Andrea Mazzocchi ITA Silvia Gallotti ITA Ford Fiesta Rally4 Rally4 84 Mattia Vita Mattia Vita ITA Massimiliano Bosi ITA Ford Fiesta Rally4 Rally4 85 Giorgio Cogni Giorgio Cogni ITA Gabriele Zanni ITA Ford Fiesta Rally4 Rally4 86 Riccardo Pederzani Riccardo Pederzani ITA Edoardo Brovelli ITA Ford Fiesta Rally4 Rally4 87 Emanuele Rosso Emanuele Rosso ITA Andrea Ferrari ITA Ford Fiesta Rally4 Rally4 88 Michele Bormolini Michele Bormolini ITA Daniel Pozzi ITA Ford Fiesta Rally4 Rally4 89 Roberto Daprà Roberto Daprà ITA Francesco Orian ITA Ford Fiesta Rally4 Rally4 90 Gass Racing srl Daniele Campanaro ITA Irene Porcu ITA Ford Fiesta Rally4 Rally4 91 Gass Racing srl Sergio Emiliano Biondi ARG Giovanni Barbaro ITA Renault Twingo R2 Rally4 92 Lucchesi Jr Christopher Lucchesi ITA Marco Pollicino ITA Peugeot 208 R2 Rally4 93 Davide Nicelli Jr. Davide Nicelli Jr. ITA Alessandro Mattioda ITA Peugeot 208 R2 Rally4 94 Alessandro Casella Alessandro Casella ITA Rosario Siragusano ITA Peugeot 208 R2 Rally4 95 Fabio Farina Fabio Farina ITA Luca Guglielmetti ITA Peugeot 208 R2 Rally4 96 Martina Iacampo Martina Iacampo ITA Titti Ghilardi ITA Peugeot 208 R2 Rally4 97 Davide Porta Davide Porta ITA Andrea Segir ITA Ford Fiesta R1 Rally5 98 Nicola Cazzaro Nicola Cazzaro ITA Giovanni Brunaporto ITA Renault Clio Rally Rally5

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport