RallyLegend 2020, confermata la partecipazione di M-Sport con la Ford Fiesta WRC

Proseguire nell’organizzazione di un grande evento sportivo in tempi di pandemia è un esercizio au rebours, controcorrente, eppure le menti dietro il RallyLegend non si sono mai fermate per consentire che l’iconica manifestazione di San Marino potesse avere luogo anche quest’anno.

M-Sport aderisce al RallyLegend 2020

Vito Piarulli e Paolo Valli, a capo del team organizzativo, non si sono dati per vinti, spinti anche dalle richieste degli appassionati, ed ecco quindi che qualche mese fa sono riusciti a confermare le date dell’edizione 2020, che si terrà dall’8 all’11 ottobre. Non sarà facile riuscire a garantire l’ossatura principale di questo evento, ovvero la partecipazione del pubblico che possa così incontrare i propri beniamini del rally di oggi e di ieri, ma intanto il 18esimo RallyLegend può già incassare la partecipazione di un team impegnato nel WRC, ovvero M-Sport.

Quale sarà il pilota scelto per il RallyLegend?

La creatura di Malcom Wilson, assieme al partner di lunga data Michelin, schiererà le proprie Ford Fiesta WRC al grande evento sammarinese autunnale, annunciando in un secondo momento gli equipaggi che verranno ingaggiati: da notare che la manifestazione è praticamente a ridosso del Rally di Germania del 15-18 ottobre, perciò bisogna vedere se sarà possibile portare all’evento almeno uno dei piloti ufficiali di M-Sport. Team che comunque non vuole rinunciare ad una vetrina come il RallyLegend.

«La Ford Fiesta WRC è una delle nostre auto più speciali e di successo e ciò che abbiamo realizzato sarà ricordato per molto tempo», commenta soddisfatto il team principal Richard Millener. «Ma nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza il supporto dei nostri partner, ed è un piacere poter dimostrare ciò in un evento prestigioso come il RallyLegend con un partner stimato e rispettato quale è Michelin».