Formula Renault Eurocup | Monza, Gara 1 e 2: Colapinto e Collet aprono la stagione

La Formula Renault Eurocup ha finalmente riacceso i motori e ha cominciato la propria stagione 2020 all’Autodromo di Monza. Franco Colapinto e Caio Collet hanno vinto le due gare del weekend e ora sono al comando della classifica generale.

Il resoconto di Gara 1: Colapinto scatenato

Primo successo per Colapinto nel monomarca di Renault nella Gara 1 disputata venerdì’. L’argentino è stato chiamato all’ultimo da MP Motorsport e si è davvero scatenato nonostante una qualifica discreta: nel secondo restart dopo l’intervento della safety car, l’argentino ha strappato la leadership a Alex Quinn che, nonostante l’ottima difesa, l’ha dovuto lasciare andare. Colapinto s’è involato verso la bandiera a scacchi con 1”084 di vantaggio su Quinn, che si è dovuto guardare le spalle per difendersi da Collet; il britannico di Arden Motorsport ha chiuso davanti al brasiliano di R-ace GP e può comunque accontentarsi del 2° posto, nonostante sia partito dalla pole position, e spera di poter sostituire definitivamente Jackson Wells rimasto bloccato in Australia. Tijmen Van der Helm conclude al 4° posto con FA Racing, seguito da Mikhael Belov (M2 Competition), Amaury Cordeel (FA Racing), Hadrien David (MP Motorsport), Ugo de Wilde (Arden), Petr Ptacek (R-ace GP) e un deludente Victor Martins, che ha colpito Colapinto danneggiando la propria ala anteriore.

Formula Renault Eurocup – Monza, Gara 1: classifica

Il resoconto di Gara 2: prima firma per Collet

In Gara 2 svoltasi sabato, Collet ha conquistato una bella vittoria battendo il poleman Martins e Colapinto. Il brasiliano si è prima sbarazzato del francese, poi si è ben difeso dall’argentino che ha perso poi il 2° posto in favore proprio di Martins. Belov conferma la sua costanza con un 4° posto, davanti a William Alatalo (che si era ritirato in Gara 1 con la monoposto di JD Motorsport), David, Laszlo Toth (Bhaitech), Grégoire Saucy (ART Grand Prix) e Tijmen van der Helm che, nonostante il grosso incidente iniziale, ha concluso 9°. Chiude la top-10 Joey Alders. Penalizzato Ptacek che ha spedito a muro Quinn, finito poi pericolosamente in pista e colpito da Cordeel, de Wilde e van der Helm (quest’ultimo, come già detto, ha proseguito la gara).

Formula Renault Eurocup – Monza, Gara 2: classifica

Copyright foto: Gregory Lenormand /DPPI