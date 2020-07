ELMS | L’attore Michael Fassbender debutta con la Porsche del Dempsey-Proton Racing

Tante sono le stelle del cinema che indossano casco e tuta e avviano una carriera sportiva: l’ultima di questo lungo elenco è l’attore Michael Fassbender, pronto al debutto nell’European Le Mans Series con una Porsche 911 RSR del Dempsey-Proton Racing.

Fassbender e il sogno di diventare pilota

Fassbender non è nuovo alle auto sportive: lo scorso anno ha partecipato alla Porsche Carrera Cup tedesca e in precedenza anche nel Ferrari Challenge North America. Il candidato ai premi Oscar è pronto a fare un salto di qualità correndo nell’ELMS e, curiosamente, sarà al via con il team di Patrick Dempsey – anch’egli rinomato attore – in partnership con Proton Competition, che ha pieno supporto di Porsche. Fassbender sarà quindi in pista già questo weekend a Le Castellet e prenderà parte anche ai restanti appuntamenti di Spa-Francorchamps, Barcellona, Monza e Portimao; l’intenzione è quella di poter partecipare in futuro alla 24 Ore di Le Mans. «Anche prima d’iniziare a recitare, avevo il grande sogno di poter correre» ha detto la star tedesca con cittadinanza irlandese. «Mio padre è stato un pilota molto appassionato e mi ha segnato molto». C’è da sottolineare che la prima presa al volante per Fassbender è stata all’interno della Porsche Driving Experience.

I piani di Fassbender: prima l’ELMS e poi la 24 Ore di Le Mans

«È sempre meraviglioso poter affrontare nuovi progetti, e questo è davvero speciale» ha aggiunto Christian Ried, boss del Dempsey-Proton Racing. «Sarà interessante vedere come Michael progredirà. Come squadra, siamo lieti di poterlo accompagnare sul suo percorso per Le Mans».

