FIA F2 | Spielberg (2), Gara 2: primo successo di Lundgaard e ART Grand Prix

Una gara regolare quella che ha disputato Christian Lundgaard oggi al Red Bull Ring. Il pilota danese della ART Grand Prix coglie finalmente la sua prima vittoria stagionale nella seconda manche del weekend, precedendo Dan Ticktum e il compagno di squadra Marcus Armstrong.

Il resoconto di Gara 2: Lundgaard fugge e vince

Poco lo spettacolo visto oggi, a differenza di ieri sotto la pioggia e di settimana scorsa, ma c’è una bella conferma: Lundgaard ha mostrato un’ottima performance sorpassando nei primi giri il poleman Dan Ticktum, involandosi tranquillamente verso la bandiera a scacchi davanti a tutti. Ticktum si è accontentato del 2° posto con la sua DAMS, mentre anche Armstrong sale sul podio dopo averlo già fatto lo scorso weekend. Il duo UNI-Virtuosi formato da Guanyu Zhou e da Callum Ilott è 4° e 5°, e per quest’ultimo si tratta di un risultato che lo avvicina al leader Robert Shwartzman; infatti, il russo si è ritirato dopo un testacoda alla prima curva dopo la partenza. Si tratta del suo primo errore che può certamente starci essendo un rookie ma che potrebbe penalizzarlo nel lungo cammino del campionato. Jack Aitken è 6° con Campos, seguito da Sean Gelael (DAMS), Nikita Mazepin (Hitech GP), Jehan Daruvala (Carlin) e Luca Ghiotto (Hitech GP).

Schumacher e Tsunoda ritirati per problemi tecnici

Da cancellare questo secondo appuntamento in Austria per Felipe Drugovich, finito di nuovo fuori dalla top-10. Ritirato Mick Schumacher per lo scoppio dell’estintore all’interno della propria auto, così come Yuki Tsunoda che ha alzato bandiera bianca per problemi al motore. Ai box anche Marino Sato.

Pos Name Team Time 1 Christian Lundgaard ART Grand Prix 36m51.582s 2 Dan Ticktum DAMS +2.063s 3 Marcus Armstrong ART Grand Prix +10.226s 4 Guanyu Zhou Virtuosi Racing +10.944s 5 Callum Ilott Virtuosi Racing +11.534s 6 Jack Aitken Campos Racin +20.458s 7 Sean Gelael DAMS +22.955s 8 Nikita Mazepin Hitech GP +23.632s 9 Jehan Daruvala Carlin +24.180s 10 Luca Ghiotto Hitech GP +27.770s 11 Nobuharu Matsushita MP Motorsport +28.392s 12 Louis Deletraz Charouz Racing System +29.247s 13 Felipe Drugovich MP Motorsport +32.770s 14 Pedro Piquet Charouz Racing System +34.113s 15 Giualiano Alesi HWA Racelab +41.821s 16 Artem Markelov HWA Racelab +49.240s 17 Guilherme Samaia Campos Racing +50.818s 18 Roy Nissany Trident +1m11.311s Ret Mick Schumacher Prema Ret Yuki Tsunoda Carlin Ret Marino Sato Trident Ret Robert Shwartzman Prema

Classifiche a cura di Formula Scout

Copyright foto: Formula Motorsport Limited