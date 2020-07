FIA F2 | Spielberg (2), Gara 1: splendida vittoria di Shwartzman sotto la pioggia con Prema

Robert Shwartzman scatenato nel suo esordio nella Formula 2. Dopo aver raccolto un podio lo scorso weekend, il pilota di Prema ha raccolto una splendida vittoria in Gara 1 ieri al Red Bull Ring sotto la pioggia. Da sottolineare anche l’ottima prestazione di Yuki Tsunoda, giunto 2° con Carlin.

Il resoconto di Gara 1: Shwartzman e Tsunoda splendidi talenti

Un grande spettacolo quello offerto dai giovani talenti della Formula 2, soprattutto Shwartzman e Tsunoda: il russo, che ricordiamo essere il campione in carica della Formula 3, ha vinto con tenacia la sua prima gara nella categoria, dedicandola tra l’altro al padre recentemente scomparso; il secondo era scattato dall’ottima pole position ma, per una sfortunata sosta dove un meccanico ha attardato il fissaggio di una ruota, ha perso diverse posizioni ed è risalito fino a tentare l’attacco al rivale di Prema. Due futuri ragazzi che vedremo sicuramente ai vertici quest’anno, così come Guanyu Zhou che si è difeso con onore dall’assalto di Mick Schumacher e riuscendo a cogliere il gradino più basso del podio. Bene anche Callum Ilott, 5° davanti a un ottimo Christian Lundgaard, che non si è certo tirato indietro quando si è trattato di lottare ruota a ruota. Marcus Armstrong segue il compagno di squadra in settima posizione, mentre a completare la top-10 troviamo Dan Ticktum, Jack Aitken e Sean Gelael.

Ghiotto ancora in difficoltà con Hitech GP

Poca fortuna (ancora) per il nostro Luca Ghiotto, penalizzato da una monoposto settata per una gara più su asciutto che bagnato. Il vicentino si è classificato comunque 11°, mentre son rimasti nell’ombra Jehan Daruvala e Felipe Drugovich che sono subito alle sue spalle. Sprofondato indietro Nobuharu Matsushita, 17°. Da segnalare nessun ritiro nonostante le condizioni difficili – la gara era stata rinviata di ben un’ora – e i motori Mecachrome che rimangono ancora sotto l’occhio del ciclone per l’affidabilità.

Pos Name Team Time 1 Robert Shwartzman Prema 56m32.840s 2 Yuki Tsunoda Carlin +1.512s 3 Guanyu Zhou Virtuosi Racing +18.228s 4 Mick Schumacher Prema +18.367s 5 Callum Ilott Virtuosi Racing +20.766s 6 Christian Lundgaard ART Grand Prix +22.271s 7 Marcus Armstrong ART Grand Prix +24.710s 8 Dan Ticktum DAMS +28.851s 9 Jack Aitken Campos Racing +31.738s 10 Sean Gelael DAMS +32.102s 11 Luca Ghiotto Hitech GP +33.012s 12 Jehan Daruvala Carlin +35.430s 13 Felipe Drugovich MP Motorsport +38.963s 14 Nikita Mazepin Hitech GP +42.978s 15 Roy Nissany Trident +53.122s 16 Marino Sato Trident +54.292s 17 Nobuharu Matsushita MP Motorsport +54.659s 18 Pedro Piquet Charouz Racing System +1m02.481s 19 Louis Deletraz Charouz Racing System +1m11.498s 20 Guilherme Samaia Campos Racing +1 lap 21 Giuliano Alesi HWA Racelab +1 lap DNS Artem Markelov HWA Racelab

Classifiche a cura di Formula Scout

Copyright foto: Formula Motorsport Limited