FIA F3 | Spielberg (2), Gara 1: Vesti trionfa nel diluvio, al top Trident

Frederik Vesti vince finalmente la sua prima gara nella Formula 3. Il pilota della Prema ha meritatamente conquistato il successo sotto la pioggia del Red Bull Ring, con la corsa fermata anticipatamente per la bandiera rossa. Salgono sul podio Lirim Zendeli e David Beckmann per un’ottima prestazione targata Trident.

Il resoconto di Gara 1: Vesti sotto la pioggia

Il giovane danese non aveva mai colto il podio nello scorso weekend disputatosi sempre a Spielberg, ma stavolta è stato perfetto fin dalle qualifiche. Con la pole position nelle proprie mani, Vesti ha controllato fin dall’inizio il gruppone e ha preso il largo, rimanendo concentrato anche quando è entrata la safety car per il testacoda di Clement Novalak. La direzione gara, visto poi l’intensificarsi della pioggia, ha deciso di esporre la bandiera rossa che ha sancito il termine anticipato. Peccato per Zendeli, risalito dalla sesta alla seconda posizione nel primo giro ma mai in grado di impensierire Vesti, seguito da Beckmann; c’è da sottolineare la prova del team lombardo che ha colto anche un 5° posto con Olli Caldwell, mentre al 4° e al 6° posto troviamo gli altri due alfieri Prema, Oscar Piastri e Logan Sargeant, quest’ultimo risparmiato proprio dalla sospensione perché costretto al ritiro visti i problemi tecnici patiti già da ieri. Completano la top-10 Richard Verschoor (MP Motorsport), Liam Lawson (Hitech GP), Theo Pourchaire (ART Grand Prix) e Jake Hughes (HWA Racelab).

Poca fortuna per gli italiani

Sfiora per poco la zona punti Alex Peroni, finito 11° con la Campos dopo un contatto con Lawson. Finito fuori pista Sebastian Fernandez (ART Grand Prix) ma classificato comunque 13° dietro a David Schumacher (Charouz). Tanti invece i protagonisti in negativo: il già citato Novalak che è stato colpito dal compagno di squadra Cameron Das; Aleksandr Smoylar è andato contro le barriere nell’ultima curva, mentre Roman Staněk ha alzato bandiera bianca. Male gli italiani: Matteo Nannini è 23° con Jenzer, il suo teammate Federico Malvestiti 28° dietro a Alessio Deledda (Campos); da sottolineare che quest’ultimi due hanno azzardato allo start le gomme slick, cosa che non ha purtroppo pagato.

Pos Name Team Time 1 Frederik Vesti Prema 21m06.054s 2 Lirim Zendeli Trident +2.015s 3 David Beckmann Trident +3.915s 4 Olli Caldwell Trident +4.776s 5 Oscar Piastri Prema +5.003s 6 Richard Verschoor MP Motorsport +6.865s 7 Logan Sargeant Prema +6.979s 8 Liam Lawson Hitech GP +7.762s 9 Theo Pourchaire ART Grand Prix +8.691s 10 Jake Hughes HWA Racelab +9.606s 11 Alex Peroni Campos Racing +11.044s 12 David Schumacher Charouz Racing System +11.686s 13 Max Fewtrell Hitech GP +12.597s 14 Sebastian Fernandez ART Grand Prix +12.626s 15 Enzo Fittipaldi HWA Racelab +13.779s 16 Lukas Dunner MP Motorsport +14.008s 17 Enaam Ahmed Carlin +15.209s 18 Bent Viscaal MP Motorsport +16.696s 19 Sophia Floersch Campos Racing +17.502s 20 Dennis Hauger Hitech GP +17.823s 21 Jack Doohan HWA Racelab +18.181s 22 Matteo Nannini Jenzer Motorsport +19.248s 23 Igor Fraga Charouz Racing System +19.999s 24 Cameron Das Carlin +21.115s 25 Calan Williams Jenzer Motorport +21.614s 26 Alessio Deledda Campos Racing +22.841s 27 Federico Malvestiti Jenzer Motorport +23.766s 28 Roman Stanek Charouz Racing System +1 lap 29 Clement Novalak Carlin +1 lap Ret Cameron Das Carlin

Classifiche a cura di Formula Scout

Copyright foto: Formula Motorsport Limited