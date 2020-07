smart EQ fortwo e-cup | Crema Diesel conferma Spoldi per la stagione 2020

Dopo un ottimo finale di stagione, Crema Diesel ha confermato di nuovo Michele Spoldi come pilota ufficiale nel Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport. Il dealer lombarda festeggerà 40 anni di attività allestendo di nuovo la propria smart EQ fortwo e-cup.

Spoldi pronto per una stagione da protagonista

«Non vedo l’ora di ripartire e difendere di nuovo i colori di Crema Diesel! Lo scorso anno sono cresciuto tanto e bene nel corso della stagione, arrivando a conquistare anche due volte il podio. Nella prima parte ho tolto un po’ di ruggine, dopo tanti anni di stop era anche normale, ma poi, gara dopo gara, ho preso sempre più confidenza con la mia smart. Dopo i due terzi posti dello scorso anno ora voglio, vogliamo, di più!”, ha commentato Michele Spoldi, che lo scorso anno ha chiuso la stagione con un ottimo sesto posto in classifica finale. «Ora sento la macchina più mia, con un anno di esperienza in più sono pronto a dare battaglia. Voglio sicuramente la prima vittoria e poi, se saremo stati bravi, a fine stagione potremmo lottare per qualcosa di più”.

Crema Diesel festeggia 40 anni di attività

«Il 2020, in tutte le sue particolarità, è un anno molto importante per Crema Diesel in quanto ricorre il nostro 40esimo anniversario di fondazione e con le nostre 3 sedi di Cremona, Bagnolo Cremasco e Pieve Fissiraga è sicuramente doveroso ed avvincente partecipare ad un campionato così avveniristico. Crediamo molto nell’innovazione e nel futuro elettrico della mobilità con il nostro nuovo brand EQ», sono state le parole di Fabio Manzoni, Marketing Manager di Crema Diesel. «Il concetto di tornare a “correre insieme” è un messaggio importante, oggi più che mai, quindi ripartiamo… E ripartiamo per vincere!».

