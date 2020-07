FIA F3 | Spielberg (2), Qualifiche 1: Vesti in pole, Beckmann insegue

Nel secondo weekend consecutivo al Red Bull Ring della Formula 3, è Frederik Vesti a conquistare la pole position nella sessione di qualifiche. David Beckmann s’inserisce al 2° posto, riuscendo ad impedire il possibile tris di Prema.

Il resoconto delle qualifiche: Vesti come una saetta

Il danese della Prema, dopo il buon debutto della scorsa settimana ma non eccelso come i propri compagni di squadra, ha centrato un’ottima pole position nel suo ultimo giro lanciato, segnando un tempo di 1’20”378. Bravo altrettanto Beckmann, ancora una volta in forma nelle qualifiche con Trident e in grado di piazzarsi in prima fila, precedendo Logan Sargeant – colpito da un problema tecnico – e Oscar Piastri che seguono rispettivamente in terza e quarta posizione con Prema. A sorpresa, Theo Pourchaire è riuscito a classificarsi in quinta posizione con ART Grand Prix dopo i tanti bassi del primo doppio round, precedendo Lirim Zendeli (Trident), Alex Peroni (Campos), Olli Caldwell (Trident) e Sebastian Fernandez (ART Grand Prix), che ha causato una rossa per un’uscita di pista a 17 minuti dal termine. Chiude la top-10 Liam Lawson (Hitech GP).

Vita difficile per gli italiani, nel fondo. Male anche Fraga e Schumacher

Sfiora di poco la top-10 Richard Verschoor con MP Motorsport, così come Aleksandr Smolyar. Ottima sorpresa invece il nostro Matteo Nannini, 13° con Jenzer dietro a Max Fewtrell (Hitech GP). Delusione per gli altri due italiani: Federico Malvestiti e Alessio Deledda occupano infatti le ultime due posizioni sulla griglia di partenza. Male anche Igor Fraga, 24°, così come i vari Enzo Fittipaldi (21°), David Schumacher (22°), Jack Doohan (23°).

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Frederik Vesti Prema 1m20.378s 14 2 David Beckmann Trident 1m20.501s +0.123s 13 3 Logan Sargeant Prema 1m20.570s +0.192s 11 4 Oscar Piastri Prema 1m20.590s +0.212s 14 5 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1m20.654s +0.276s 15 6 Lirim Zendeli Trident 1m20.709s +0.331s 14 7 Alex Peroni Campos Racing 1m20.734s +0.356s 13 8 Olli Caldwell Trident 1m20.767s +0.390s 13 9 Sebastian Fernandez ART Grand Prix 1m20.816s +0.438s 7 10 Liam Lawson Hitech GP 1m20.853s +0.475s 14 11 Richard Verschoor MP Motorsport 1m20.871s +0.493s 14 12 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1m20.935s +0.557s 14 13 Max Fewtrell Hitech GP 1m20.960s +0.582s 13 14 Matteo Nannini Jenzer Motorsport 1m21.026s +0.648s 15 15 Lukas Dunner MP Motorsport 1m21.115s +0.737s 13 16 Jake Hughes HWA Racelab 1m21.122s +0.744s 10 17 Bent Viscaal MP Motorsport 1m21.156s +0.778s 14 18 Roman Stanek Charouz Racing System 1m21.169s +0.791s 15 19 Dennis Hauger Hitech GP 1m21.224s +0.846s 15 20 Sophia Floersch Campos Racing 1m21.228s +0.850s 14 21 Enzo Fittipaldi HWA Racelab 1m21.269s +0.891s 13 22 David Schumacher Charouz Racing System 1m21.292s +0.914s 14 23 Jack Doohan HWA Racelab 1m21.344s +0.966s 11 24 Igor Fraga Charouz Racing System 1m21.415s +1.037s 11 25 Clement Novalak Carlin 1m21.436s +1.058s 16 26 Calan Williams Jenzer Motorsport 1m21.527s +1.149s 13 27 Enaam Ahmed Carlin 1m21.544s +1.166s 14 28 Cameron Das HWA Carlin 1m21.547s +1.169s 13 29 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport 1m21.606s +1.228s 14 30 Alessio Deledda Campos Racing 1m22.226s +1.848s 13

Classifiche a cura di Formulka Scout

