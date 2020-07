WRC | Riprendono i test Toyota in Finlandia: ecco Rovanpera in azione [VIDEO]

Manco il tempo di annunciare la tanto agognata ripartenza del WRC 2020 (qui i dettagli e il calendario nuovo di pacca) ed ecco riprendere la giostra dei test per i team ufficiali. La prima a cogliere la palla al balzo è stata Toyota Gazoo Racing, che ancora una volta in Finlandia ha fatto girare la Yaris WRC sugli sterrati di casa.

Nuovi test Toyota: comincia Kalle Rovanpera

A bordo Kalle Rovanpera e il suo copilota Jonne Halttunen, che hanno fatto qualche sessione su un fondo che, rispetto alle prove di giugno, presentava delle caratteristiche decisamente più fangose. Da quanto riporta Rallit.fi, questa settimana dovrebbero fare un nuovo giro di test anche gli altri Toyota, ovvero Elfyn Evans e Sébastien Ogier, quest’ultimo dato per correre nella giornata odierna (e con un navigatore che non sarà per l’occasione l’imprescindibile Julien Ingrassia, ma quello che a conti fatti è il suo vicario, ovvero Benjamin Veillas, visto spesso al fianco di Eric Camilli). L’occasione è propizia: le strade bianche finniche sono simili a quelle dell’Estonia, dove il prossimo 3-6 settembre ripartirà il Mondiale Rally con il debutto del Paese baltico nel WRC.

«Un’altra grande giornata in auto nonostante le condizioni fangose – ha scritto su Instagram Halttunen – Proseguiamo la preparazione con Toyota Gazoo Racing in vista della ripresa del WRC. Macinare chilometri in ogni condizione è inoltre un’ottima cosa per fare esperienza». Attualmente Rovanpera è stato autore di un debutto formidabile con una World Rally Car Plus quest’anno, conquistando il podio in Svezia e centrando la top 5 al Monte Carlo e in Messico: prima dello stop al campionato causa coronavirus, il campione WRC2 Pro 2019 era riuscito a conquistare il quarto posto della classifica piloti, a soli due punti di distanza dal terzo occupato da Thierry Neuville.

Crediti Video: TheTeevoman