WEC | Spengler debutterà alla prossima 24 Ore di Le Mans con ByKolles

Bruno Spengler prenderà parte alla 24 Ore di Le Mans con ByKolles Racing. Il pilota ufficiale di BMW correrà quindi per la prima volta con una LMP1 nell’appuntamento valido per il FIA World Endurance Championship, oltre anche alla 6 Ore di Spa.

Spengler debutterà alla 24 Ore di Le Mans

Il canadese sarà al debutto nella classica francese, addirittura con un prototipo e nel Mondiale Endurance. Recentemente ha provato la ENSO CLM P1/01 Gibson in un test al Nürburgring e sarà al volante per un’altra prova questa settimana a Le Castellet. Spengler affianca così Tom Dillmann anche nel precedente round belga, ma non è ancora stato annunciato il terzo pilota. «Il nostro team affronterà per la decima volta la 24 Ore di Le Mans» ha sottolineato Boris Bermes, Responsabile delle Attività di ByKolles Racing. «In questo piccolo anniversario vogliamo fare ogni sforzo per ottenere un buon risultato in una classe LMP1 molto combattuta. Bruno ha una grande esperienza nel motorsport, ha avuto successo ovunque e senza dubbio mostrerà le sue eccezionali capacità anche in auto LMP1».

Titolo nel DTM, alcune presenze a Daytona con BMW

Spengler è diventato ufficiale BMW nel 2012, dopo aver chiuso la propria collaborazione con Mercedes, e ha vinto subito il titolo DTM. Il canadese ha poi corso solamente alla 24 Ore di Daytona per quattro anni, più una 12 Ore di Sebring e anche una 1000 Miglia sullo stesso tracciato lo scorso anno. «Con la partecipazione a Le Mans, un sogno di una vita diventa realtà» ha detto Spengler. «Conosco le gare endurance, ho corso al Nürburgring e ho preso parte alle classiche nordamericane, a Daytona e Sebring».

