WEC | Farfus firma con Aston Martin, van Uitert a Spa con Racing Team Nederland

Due grosse novità per il FIA World Endurance Championship nel prossimo appuntamento di Spa-Francorchamps: Augusto Farfus si unirà alla Aston Martin ufficiale nella classe GTE-Am per il resto della stagione, mentre Job van Uitert prenderà il posto di Nyck de Vries nel Racing Team Nederland.

Farfus al via con Aston Martin nel WEC

Farfus, che ricordiamo essere pilota ufficiale di BMW, è stato chiamato per sostituire Darren Turner sull’Aston Martin Vantage GTE #98 nelle ultime tre gare del Mondiale: la 6 Ore di Spa-Francorchamps, la 24 Ore di Le Mans e la 8 Ore del Bahrain. Il brasiliano si unirà al proprietario Paul Dalla Lana e al pilota ufficiale Ross Gunn, mentre Turner è stato spostato nello sviluppo della Valkyrie, la Hypercar legale da strada e che potrebbe debuttare nel WEC. Ricordiamo che Farfus è amico intimo di Dalla Lana e prenderà parte anche a un appuntamento dell’European Le Mans Series, a Spa-Francorchamps il 9 agosto come programma integrativo per il Mondiale; in Belgio vedremo anche Mathias Lauda, con il quale Dalla Lana aveva già corso in passato, ma la vettura parteciperà anche al round di Le Castellet il 19 luglio ma vedremo appunto Gunn al posto di Farfus.

Van Uiter al posto di de Vries nel Racing Team Nederland a Spa-Francorchamps

De Vries verrà sostituito da van Uitert alla 6 Ore di Spa. Al nederlandese, ufficiale di United Autosports nell’ELMS, era stato promesso un’altra partecipazione con il Racing Team Nederland nel WEC (aveva già corso a Silverstone cogliendo il podio) ma, a causa della pandemia di Coronavirus, ogni programma era saltato. Ora arriva invece l’annuncio della sua presenza al fianco di Giedo van der Garde e del proprietario Frits van Eerd. Non è stata data invece una spiegazione per l’assenza di de Vries, ma probabilmente è per la concomitanza con la Formula E a Berlino.

