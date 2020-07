smart EQ fortwo e-cup | Presentato il nuovo calendario, si comincia da Magione in luglio

È stato finalmente svelato il calendario del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport, che vede protagoniste le smart EQ fortwo e-cup. Più di 20 i piloti che si affronteranno in pista per sei appuntamenti, tra cui il primo a Magione i prossimi 25-26 luglio.

Sei appuntamenti per la smart EQ fortwo e-cup 2020

Dopo l’esordio stagionale in Umbria, la smart e-cup si sposterà sul tracciato romano di Vallelunga per affiancare la NASCAR Whelen Euro Series nel weekend del 12 e 13 settembre. Il 10 e 11 ottobre sarà la volta di un nuovo primato, con la prima corsa 100% electric sul rinnovato tracciato di Pergusa, mentre il 24 e 25 ottobre sarà il circuito di Varano ad ospitare le coloratissime citycar da corsa. Il tracciato di Misano sarà il teatro del quinto appuntamento il 14 e 15 novembre in un grande weekend dedicato ai motori, dove sarà presente anche tutto lo spettacolo del FIA ETRC. Il gran finale è in programma sul rinnovato tracciato di Adria il 5 e 6 dicembre. Confermata la grande visibilità che ha reso la smart e-cup il Campionato Italiano con le visualizzazioni più alte nel 2019, grazie alla diretta streaming di ogni appuntamento su oltre 40 pagine Facebook e molteplici portali web. Anche quest’anno le gesta dei protagonisti della smart e-cup saranno narrate da un media partner di altissimo livello, che sarà annunciato nei prossimi giorni, e torna la pioggia di like dello smart FanBoost, che regalerà un punto in campionato a chi totalizzerà più like nel corso del weekend.

Un upgrade per la vettura elettrica

Dal punto di vista tecnico per il terzo anno consecutivo sarà Pirelli a fornire gli pneumatici, mentre Enel X continuerà a garantire la giusta dose di energia ad ogni vettura. Il nuovo restyling 2020 donerà alle smart e-cup un look decisamente grintoso ed accattivante, ma i miglioramenti sono anche sotto il cofano, grazie ad un nuovo assetto che renderà il comportamento in pista ancora più sportivo. La sicurezza in abitacolo sarà garantita dalla qualità dei prodotti HRX, mentre CEPI T.A.A.S. vigilerà all’interno dell’hospitality e degli spazi comuni della serie promossa e organizzata da Lug Prince & Decker.

