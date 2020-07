La Peugeot 208 Rally4 debutta col botto: vittoria di categoria in Portogallo

Nell’attesa di vederla in azione sulle nostre strade all’imminente Rally di Roma Capitale, la Peugeot 208 Rally4 ha fatto il proprio esordio in gara nel weekend appena concluso del Rally de Castelo Branco, valido per il Campionato Portoghese.

Rally de Castelo Branco, successo per la Peugeot 208 Rally4

E subito per rompere il ghiaccio, la vettura con a bordo Pedro Antunes (già ERC ed ERC3 Junior) e Pedro Alves ha conquistato il nono posto assoluto ed il primo nella categoria Due Ruote Motrici. Tra le R2 l’equipaggio lusitano ha asfaltato la concorrenza, dominando dalla prima prova speciale all’ultima (in tutto sette). La nuova Peugeot ha dimostrato di essere un passo avanti rispetto alla generazione che l’ha preceduta, anche perché la potenza del motore nel frattempo è salita da 185 a 208 cavalli; inizialmente alle spalle della 208 Rally4 di Antunes ed Alves, l’altro nuovo modello della casa del Leone con a bordo Pedro Almeida ed Hugo Magalhães ha pagato poi pegno nella PS5, ritirandosi per via di un incidente capitato all’equipaggio (nulla di grave, per fortuna, solo una uscita di strada).

I prossimi appuntamenti della Peugeot 208 Rally4

Buona insomma la prima per la 208 Rally4, che intanto è stata già ordinata in un centinaio esemplari dai clienti privati: prossima tappa nel weekend tra il 24 ed il 26 luglio con un duplice impegno, che vedrà la vettura misurarsi in gara al Rallysprint Pribram in Repubblica Ceca e soprattutto il debutto in un campionato titolato europeo al Rally di Roma Capitale (anche i nostri Paolo Andreucci ed Anna Andreussi sfrutteranno l’erede della R2, gareggiando nel concomitante Campionato Italiano Rally 2RM). Poi scatteranno i monomarca Peugeot 208 Rally Cup in Francia, con il primo round al Mont Blanc del 4-5 settembre e il format nella Penisola Iberica, che partirà invece il 28-29 agosto dal Rali do Alto Tamega: saranno questi i due scenari trofeistici europei dove correrà, almeno per quest’anno, la nuova Rally4.

Prime consegne per le Peugeot 208 Rally4

Nel frattempo, da Peugeot si festeggiano le consegne ai clienti privati, come sottolinea il Responsabile del Racing Shop per il marchio del Gruppo PSA Mayeul Tyl: «Nonostante il periodo che attraversiamo, siamo riconoscenti ai nostri clienti per la fiducia che ci trasmettono. Con quasi 100 ordini confermati, abbiamo consegnato i primi esemplari della nuova Peugeot 208 Rally4 ed il ritmo crescerà nelle prossime settimane. Faremo di tutto per consegnare la nuova vettura il più rapidamente possibile, per permettere ai nostri clienti di debuttare ed andare a vincere le gare. Ci sono le consegne, certamente, ma anche tutto il supporto tecnico che forniamo ai team per settare e sfruttare al meglio la nuova macchina. La versatilità della nuova 208 Rally 4 consentirà ai team di soddisfare un’ampia fascia di piloti e siamo completamente mobilitati per fornire loro una gamma completa di servizi in ogni fase dei rispettivi progetti».

Il direttore di Peugeot Sport François Wales ha aggiunto: «Dopo più di un anno di sviluppo, sono iniziate le prime consegne: è il lavoro di tutto un gruppo che si concretizza. Non vediamo l’ora di vederla in azione in tutto il mondo su eventi internazionali, nazionali e locali. Riteniamo che le prestazioni della nuova 208 Rally4 soddisfaranno tutti coloro che la utilizzeranno, siano essi piloti di lungo corso, stelle emergenti o gentleman drivers. Confidiamo nel suo potenziale vincente sulla scia della sua precedente generazione di 208 e siamo qui per accompagnare tutti i nostri Clienti fin dalle fasi di avvio dei loro programmi».

Peugeot 208 Rally Cup, i calendari 2020

-Francia

Rallye du Mont-Blanc: 4-5 settembre (asfalto) I Francia

Rallye Terre des Cardabelles: 9-10 ottobre (terra) I Francia

Rallye des Cévennes: 30-31 ottobre (asfalto) I Francia

Rallye du Var: 27-28 novembre (asfalto) I Francia

-Penisola Iberica

Rali do Alto Tamega: 28-30 agosto (asfalto) I Portogallo

Rally Princesa de Asturias: 12-13 settembre (asfalto) I Spagna

Rallye Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande: 9-10 ottobre (asfalto) I Portogallo

RACC Catalunya / #rally de Espana: 24-25 ottobre (asfalto) I Spagna

Crediti Immagine di Copertina: © Automobiles Peugeot