IndyCar | Road America 2020: anteprima e orari del weekend

La IndyCar continua la sua stagione 2020 questo weekend con il doppio impegno di Road America, dopo aver vissuto il Gran Premio d’Indianapolis nel fine settimana appena trascorso. Scott Dixon continuerà la sua striscia vincente?

Programma ed orari

Venerdì 3 luglio

17.30 – Prove Libere (90 minuti)

Sabato 4 luglio

00.30 – Qualifiche/Fast 6 (75 minuti)

15.00 – Warm up (30 minuti)

18.08 – Gara (80 giri)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (GMT+1).

Anteprima del weekend

Dopo aver messo in cassaforte la gara del Texas, Dixon ha vinto anche a Indianapolis grazie a un’ottima strategia messa in pista da Chip Ganassi Racing. Ciò nonostante, il neozelandese appare come uno dei piloti più in forma dell’anno e ha comunque messo del suo sabato, trionfando incontrastato. Ad inseguirlo in classifica è il duo del Team Penske composto da Simon Pagenaud e da Josef Newgarden: il francese ha ben recuperato dal fondo e potrebbe dire la sua a Road America, mentre il campione in carica è apparso molto sottotono e deve svegliarsi prima della già chiamata fuga di Dixon. Colton Herta sta impressionando positivamente ed è 4° in classifica e appare anche come il meglio piazzato tra gli uomini di Michael Andretti: infatti, Alexander Rossi ha subìto un KO tecnico che lo relega ancora nel fondo, mentre Ryan Hunter-Reay è ormai solo l’ombra del pilota che vinse il titolo nel 2012. Lo scorso anno vinse proprio Rossi la gara e potrebbe essere il giusto momento per il riscatto.

