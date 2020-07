FIA F3 | Spielberg (2) 2020: anteprima e orari del weekend

Anche la Formula 3, sulla stessa linea della Formula 1 e della Formula 2, continua la sua stagione a Spielberg. Lo scorso weekend abbiamo visto le vittorie di Oscar Piastri e di Liam Lawson, ma vedremo altri vincitori sabato e domenica?

Programma ed orari

Venerdì 3 luglio

09.35 – Prove Libere (45 minuti)

14.05 – Qualifiche (30 minuti)

Sabato 4 luglio

10.25 – Gara 1 (24 giri)

Domenica 5 luglio

09.45 – Gara 2 (24 giri)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (GMT+1). Le qualifiche e la gara saranno in diretta su Sky Sport F1 HD.

Anteprima del weekend

Difficile ancora fare le previsioni nonostante un appuntamento alle spalle, soprattutto perché la griglia è molto variegata e potrebbero esserci ancora delle sorprese. Intanto, a comandare la classifica è Piastri che ha dimostrato di essere veloce e competitivo, con la Prema che ha altrettanto fatto intendere qual è il team da battere. La squadra italiana ha potuto contare anche sulle ottime prestazioni di Logan Sargeant (che ha purtroppo forato in Gara 2) e di Frederik Vesti (ma che deve nettamente migliorare) e pare essere l’unica ad avere un trio veloce e completo. Lawson è stata l’altra bella conferma del weekend con Hitech GP ed è visto come l’unico in grado di mettere i bastoni tra le ruote alla Prema. Sostanzioso il fine settimana di Richard Verschoor con MP Motorsport (8° e 2°), ma sembra difficile possa lottare per il titolo.

C’è da sottolineare la performance di Alex Peroni, 3° in Gara 1 e poi ritirato in Gara 2, che lo tiene incollato al 3° posto, ma difficile dire che l’australiano di Campos possa mantenere questo livello. Lirim Zendeli e Davi Beckmann si sono ben comportati con Trident e potrebbero addirittura cogliere il podio, soprattutto il secondo dei due tedeschi che è sembrato più veloce sul giro secco. Chi ha deluso è Sebastián Fernández, in pole position ma ritirato dopo alcune sue sbavature, così come altri giovani pupilli come Jack Doohan, Dennis Hauger, Igor Fraga (ma ha avuto problemi per tutto il weekend) ed esperti come Max Fewtrell e Jake Hughes.

