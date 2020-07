Massimo Arduini vince il primo appuntamento stagionale dell’ATCC con la Peugeot 308 TCR

Massimo Arduini ha portato positivamente all’esordio stagionale la Peugeot 308 TCR. La vettura francese è stata decisamente competitiva e ha conquistato la pole position e la vittoria in occasione del primo appuntamento dell’ATCC a Varano de’ Melegari.

Prima vittoria per Arduini e Peugeot nel 2020

Arduini è stato un autentico mattatore in occasione del primo round della serie turismo organizzata da Formula X, andata in scena sul tracciato di Varano de Melegari. La Peugeot 308 TCR griffata Open Gel Disinfettante, per l’occasione iscritta come 24h Special, ha dominato la corsa. «Sono davvero soddisfatto ed anche un po’ emozionato, ad essere sincero. Nel nostro piccolo oggi abbiamo scritto una piccola parte di storia di Peugeot Sport, conquistando la prima vittoria per una 308 TCR in una gara di una serie italiana. Questo fine settimana a Varano la nostra vettura è stata fenomenale, grazie anche agli pneumatici Pirelli siamo stati al top in tutte le sessioni e la vittoria è stata il naturale coronamento dell’ottimo lavoro svolto», ha commentato Massimo Arduini, capace di portare la sua Peugeot in testa alle classifiche anche nelle tre sessioni di prove del sabato. «Il risultato di oggi è un ottimo segnale per la stagione che va ad iniziare. Dal prossimo appuntamento tornerà al mio fianco Giuseppe Bodega e insieme punteremo a conquistare il titolo italiano del Trofeo SuperCup».

Si torna in pista tra due settimane a Magione

La Peugeot 308 TCR del duo Arduini-Bodega tornerà in pista nel weekend del 25 e 26 luglio sul tracciato di Magione, pronto ad ospitare il round inaugurale dell’affollatissima serie turismo del Trofeo SuperCup e sicuramente sarà una delle protagoniste.

