GTWC Europe | R-Motorsport ritira le sue Aston Martin, occhi puntati sul 2021

R-Motorsport ha confermato che ritirerà le proprie Aston Martin dal GT World Challenge Europe. La squadra svizzera non disputerà alcuna gara per quest’anno a causa della pandemia di Coronavirus e si concentrerà invece sui programmi 2021.

R-Motorsport salta la stagione 2020, si concentrerà sul prossimo anno

Niente gare per R-Motorsport nel 2020: il team gestisce le Aston Martin Vantage GT3 e rinuncerà quindi alla stagione completa nel GTWC Europe (sia la Sprint Cup che l’Endurance Cup), alla GT4 European Series e all’Intercontinental GT Challenge, oltre a dover rinviare il monomarca Vantage Cup al 2022. «Non ha senso dal punto di vista commerciale andare a correre con un programma non redditizio e accorciato con un inizio tardivo di stagione, che potrebbe svilupparsi perfino in modo imprevedibile» ha detto Florian Kamelger, Team Principal di R-Motorsport. «Le restrizioni di accesso richieste agli eventi di gara c’impediscono di offrire la nostra esclusiva ospitalità con la R-Experience ai clienti e ai partner, che è vitale non solo per R-Motorsport ma per il business di tutta la nostra compagnia. Indipendentemente dalla decisione di non correre in questa stagione, siamo già pienamente impegnati nei nostri programmi 2021 e oltre».

Diversi piloti ufficiali a piedi per quest’anno

R-Motorsport aveva una line-up molto importante per quest’anno: Jake Dennis, Tom Blomqvist, Luca Ghiotto, Daniel Juncadella e Ricky Collard dovranno trovarsi delle altre alternative in attesa di riprendere nel 2021. Juncadella sta cercando delle opportunità, mentre Ghiotto può completare la stagione di Formula 2 con Hitech GP (probabilmente si attende un annuncio per l’impegno full-time).

