GTWC Europe | Passo indietro per la McLaren del Jenson Team Rocket RJN

Il Jenson Team Rocket RJN non correrà nel GT World Challenge Europe quest’anno, contrariamente quanto inizialmente annunciato a inizio anno. La squadra di Jenson Button, che gestisce una McLaren 720S GT3, correrà invece nel campionato GT britannico.

Addio al Jenson Team Rocket RJN, correrà nel campionato GT britannico

Ancora a febbraio era stata svelata la nuova partnership con McLaren, con l’intenzione di competere nell’Endurance Cup inclusa la 24 Ore di Spa. Invece, molto probabilmente per la crisi economica a seguito della pandemia di Coronavirus ma anche per i cambiamenti ai calendari, il team britannico si concentrerà sul British GT Championship. James Baldwin è al debutto nelle competizioni essendo cresciuto come sim-driver professionista e ora le sue attenzioni dovranno rivolgersi al campionato inglese, dove condividerà la McLaren con Michael O’Brien nella Silver Cup. Il nuovo compagno di squadra è un pilota ufficiale di Woking e ha già corso lo scorso anno con una McLaren 570S GT4 del Balfe Motorsport e quest’anno sarà la prima volta con una GT3. «Non vediamo l’ora di tornare a correre» ha detto Bob Neville, Team Principal del Jenson Team Rocket RJN. «Siamo sempre stati grandi sostenitori del campionato, ma date le insolite circostanze di quest’anno ha perfettamente senso per noi i nostri partner di tornare nel campionato britannico».

Debutto rinviato per Baldwin

L’ultima volta che il Jenson Team Rocket RJN ha corso nella serie d’Oltremanica è stato nel 2018 con una Nissan e potrebbe essere un buon campo per il debutto di Baldwin. Originariamente il giovane videogiocatore doveva correre con Chris Buncombe, più un terzo pilota nel GTWC Europe. «Devo aspettare un paio di settimane in più per correre, ma non vedo l’ora» ha dichiarato Baldwin.

