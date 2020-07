FIA F2 | Aitken debutta nelle prime prove libere della Formula 1 con Williams in Austria

Jack Aitken farà il suo debutto in un weekend della Formula 1. Il pilota britannico guiderà la Williams nelle prime prove libere del Gran Premio della Stiria, in programma questo weekend, al posto del titolare George Russell.

Aitken debutterà nelle prove libere della Formula 1

Aitken è entrato a far parte della squadra di Frank Williams all’inizio di febbraio, dopo essere stato in precedenza junior, collaudatore e riserva di Renault. Attualmente, è impegnato in Formula 2 con Campos e ha guadagnato un solo punto in Gara 2 nell’ultimo weekend corso proprio al Red Bull Ring. Williams ha confermato la sua presenza per le prove del venerdì mattina ieri, dopo aver concluso il Gran Premio d’Austria. «È sicuramente uno step eccitante per la mia carriera, per cui ho cercato di prepararmi nelle ultime settimane» ha detto Aitken. «Ho lavorato molto con il simulatore del team e ho cercato di assicurarmi di poter svolgere il lavoro». Non sarà l’unica occasione per anglo-coreano, anche perché il rischio di non avere i propri piloti titolari al via per i team di Formula 1 è maggiore visto il rischio di contrarre il Coronavirus; in questo caso è essenziale che siano preparati al meglio se chiamati all’ultimo momento.

Williams si affida ai giovani della Formula 2

Aitken ha già guidato alcune Formula 1 in passato ma non ha ancora provato la Williams FW43 quest’anno. Ricordiamo che il costruttore con sede a Groove ha attualmente titolari Russell e Nicholas Latifi, entrambi provenienti dalla Formula 2: il primo ha vinto il titolo nel 2018 e ha debuttato nel Circus lo scorso anno, mentre il secondo si è laureato vicecampione e ha colto un 11° posto nel suo primo Gran Premio.

