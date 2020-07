CIR | Per un pugno di chilometri: i giovani piloti Junior in azione con le Ford Fiesta R2 [VIDEO]

Luglio è il mese della ripartenza per i rally italiani, e tra i vari format che finalmente possono entrare nel vivo dopo mesi di incertezze c’è anche il Campionato Italiano Rally Junior, frutto degli sforzi di ACI Team Italia nel poter dare una solida opportunità competitiva per il futuro ai giovani talenti della disciplina.

Il test degli equipaggi CIR Junior sugli asfalti del frusinate

Nel weekend appena andato in archivio è stata presentata la stagione 2020 con i dettagli, il calendario e soprattutto i sei equipaggi, che si affronteranno lungo i sette round di quest’anno e succedere così al campione 2019 Marco Pollara. In palio un ambitissimo sedile nel Junior WRC nella stagione successiva, sempre con il supporto di ACI Team Italia: nel frattempo, i magnifici sei – Michele Bormolini con Daniel Pozzi, Giorgio Cogni con Gabriele Zanni, Andrea Mazzocchi e Silvia Gallotti, Riccardo Pederzani ed Edoardo Brovelli, Emanuele Rosso con Andrea Ferrari e Mattia Vita con Massimiliano Bosi – si preparano a gareggiare e a fronteggiarsi in questa stagione a bordo della Ford Fiesta R2, gommata Pirelli e preparata da Motorsport Italia, partner tecnico del CIR Junior.

A margine della presentazione che si è svolta a Ceprano, nel frusinate, i sei equipaggi hanno intanto potuto provare nel corso della giornata di venerdì 3 luglio le vetture sorteggiate la sera prima, con un giro di 3,5 km sugli asfalti nei dintorni. ACI Sport ha quindi rilasciato un video (visibile in cima all’articolo) con la sintesi di quel test, preludio alla stagione 2020 del CIR Junior.