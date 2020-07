FIA F2 | Spielberg (1), Gara 2: Drugovich perfetto con MP Motorsport, Deletraz e Ticktum a podio

Una Gara 2 della Formula 2 ricca di Safety Car quella vista oggi a Spielberg. Grande performance per Felipe Drugovich, che vince per la prima volta nella serie gestendo al meglio le varie ripartenze e precedendo Louis Delétraz. Dan Ticktum coglie il gradino più basso del podio.

Il resoconto di Gara 1: solida prestazione di Drugovich

Bel weekend per Drugovich: nelle qualifiche aveva conquistato la prima fila al debutto con MP Motorsport, finendo in zona punti la prima manche di ieri. Oggi è arrivato un meritato successo che lo lancia in alto in classifica, finendo davanti a un pilota esperto come Delétraz (Charouz) che ha confermato il 2° posto. Ticktum (DAMS) continua l’ottimo approccio alla F.2 e sale anche lui sul podio, mentre Robert Shwartzman si prende la quarta posizione che gli assicura il primo posto in classifica. Altra ottima prova di Christian Lundgaard con ART Grand Prix, 5° seguito da un altrettanto bravo Nobuharu Matsushita (MP Motorsport) capace di tenere dietro Mick Schumacher. Jack Aitken centra l’8° posto con Campos, mentre chiudono la top-10 Callum Ilott (UNI-Virtuosi) e Nikita Mazepin (Hitech GP). Fuori dalla zona punti Guanyu Zhou, partito dal fondo per via dei problemi patiti ieri.

Ancora poca affidabilità dei motori Mecachrome

Anche oggi i motori Mecachrome sono stati protagonisti in negativo: Giuliano Alesi, Sean Gelael, Marcus Armstrong hanno accusato dei problemi, addirittura quello francese di HWA Racelab è andato a fuoco. Da sottolineare che Alesi si trovava nelle prime posizioni al momento del ritiro, così come Armstrong che stava conducendo una bella gara. Sfortunato il fine settimana di Luca Ghiotto: dopo aver ottenuto un bel 7° posto nelle qualifiche e un ritiro prematuro ancor prima di cominciare Gara 1, il vicentino di Hitech GP ha alzato di nuovo bandiera bianca dopo una tamponata gratuita di un disastroso Jehan Daruvala, che ha pure costretto Artem Markelov a cambiare l’ala anteriore qualche giro dopo.

