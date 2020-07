IndyCar | Indianapolis GP, Qualifiche: Power s’assicura la pole, insegue Harvey

Will Power ha conquistato la quarta pole position sul tracciato stradale di Indianapolis, teatro del secondo appuntamento della IndyCar Series. L’alfiere del Team Penske ha preceduto un sorprendente Jack Harvey, in forma con Meyer Shank Racing.

Il resoconto delle qualifiche: la forza di Power

Nelle qualifiche – che si sono tenute quando in Italia era notte – Power ha ribadito la propria forza su un circuito in cui ha vinto per ben tre volte nel giro di sette anni, firmando un tempo di 1’10”177 e precedendo di quasi due decimi Harvey; il britannico ha davvero lasciato a bocca aperta tutti, anche perché in tre stagioni (tutte a mezzo servizio) ha colto un solo podio, addirittura lo scorso anno proprio sul catino. Ritorna ai massimi livelli Colto Herta, 3° e dunque il migliore della pattuglia Andretti sebbene in partnership con Harding Steinbrenner Autosport, davanti a Graham Rahal. Bella performance anche per Oliver Askew con Arrow McLaren SP e risultato quindi il migliore tra i rookie, sebbene abbia faticato nella Fast 6. In sordina Josef Newgarden, 6° ma senza aver cercato il giro veloce nel suo unico tentativo finale e, anzi, ha abortito la tornata. Scott Dixon s’accontenta del 7° posto davanti a Conor Daly e a Felix Rosenqvist, mentre Max Chilton debutta in questa stagione con un 10° posto.

Pagenaud disastroso, Rossi a metà

Non particolarmente in forma Alexander Rossi e Ryan Hunter-Reay, rispettivamente 11° e 12°, mentre Patricio O’Ward è stato notevolmente più lento del compagno di squadra Askew; per il messicano c’è il 13° tempo, davanti comunque a Marcus Ericsson, Santino Ferrucci, Spencer Pigot e Takuma Sato. Disastro per Simon Pagenaud, che dovrà partire 20° nella gara che andrà in scena stasera alle 18.08 (ora italiana).

NTT IndyCar Series – GMR Grand Prix, Qualifiche: classifica

Copyright foto: Chris Owens / IndyCar Series