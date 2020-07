IMSA | Nasr positivo al Coronavirus, assente a Daytona. Chaves al fianco di Derani

Ci sarà un’assenza pesante questo weekend a Daytona: Felipe Nasr non correrà nella gara dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il pilota brasiliano, alfiere di Action Express Racing, è risultato positivo ai test per il Coronavirus e verrà sostituito da Gabby Chaves.

Nasr positivo al tampone del Coronavirus

Nonostante abbia lasciato il Brasile nella piena emergenza qualche mese fa per rimanere negli Stati Uniti, Nasr ha contratto il virus COVID-19 e non potrà quindi correre nell’IMSA WeatherTech 240 che si terrà domani. La notizia è stata comunicata ieri, prima delle prove libere sul tracciato di Daytona. Ora il carioca tornerà nella sua residenza di Miami per sottoporsi alla quarantena di due settimane, mentre al fianco di Pipo Derani vedremo Chaves, già al volante della Cadillac DPi-V.R di AXR nella 6 Ore di Watkins Glen e nella Petit Le Mans del 2018. «Tutti noi di Action Express siamo rimasti sbalorditi quando abbiamo saputo che il nostro amico e compagno di squadra Felipe Nasr è risultato positivo al COVID-19 giovedì» ha detto Gary Nelson, Team Manager della squadra. «Ci mancherà sicuramente averlo nella nostra macchina ma, soprattutto, è un grande amico per tutti e noi e gli auguriamo una pronta guarigione».

Quarantena obbligatoria a Miami

«Felipe non è stato in pista ed eviterà qualsiasi contatto fino a quando non sarà autorizzato» ha specificato Nelson. «Abbiamo preso la rapida decisione di coinvolgere Gabby Chaves, che ha familiarità con il nostro team». Nasr ha spiegato che ha fatto il tampone dopo essersi sentito male nel viaggio in aereo verso Daytona Beach. «Mi sembra di aver fatto tutto correttamente. Sono stato a Miami per un mese, lontano da chiunque» ha spiegato il brasiliano. «Ieri [intende giovedì, ndr], mentre viaggiavo verso Daytona, non mi sono sentito bene. Sono andare a fare il tampone e sono risultato positivo». Derani si sarebbe allenato insieme a Nasr la settimana scorsa ma non è chiaro se il connazionale si sia sottoposto a un controllo.

