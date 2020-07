IMSA | Daytona, Qualifiche: Team Penske davanti a tutti con Castroneves, insegue Mazda

Helio Castroneves ottiene la pole position per Acura e il Team Penske nelle qualifiche di Daytona, secondo appuntamento stagionale dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Corvette davanti a tutti per la prima volta tra le GTD con la nuova C8.R grazie a Oliver Gavin. Compass Racing è la migliore tra le GTD con la McLaren.

Il resoconto delle qualifiche di Daytona: DPi

Il campionato endurance nordamericano è finalmente tornato in pista dopo la pausa forzata conseguente alla pandemia di Coronavirus. Roger Penske si prende una piccola rivincita dopo non essere stata al top a gennaio nella 24 Ore e conquista la partenza dal palo con Castroneves, che ha segnato il miglior tempo in 1’34”390. Inseguono le due Mazda di Oliver Jarvis e di Jonathan Bomarito, ormai passate nelle mani di Multimatic. Juan Pablo Montoya è 4° con l’altra Acura DPi di Penske, mentre non è stata una sessione positiva per le Cadillac: la migliore è quella di Ryan Briscoe con Wayne Taylor Racing. Action Express Racing si accontenta della quinta piazza con al volante Gabby Chaves, che ha sostituito Felipe Nasr colpito dal COVID-19. João Barbosa e Chris Miller sono ultimi con i prototipi di JDC-Miller Motorsports.

Il resoconto delle qualifiche di Daytona: GTLM e GTD

Gran sorpresa tra le GTLM: Corvette è riuscita a conquistare una bella doppietta, la prima per la nuova C8.R che ha debuttato proprio a Daytona in occasione della 24 Ore di gennaio. Oliver Gavin ha registrato un riferimento di 1’42”251, quasi tre decimi meglio del compagno di squadra Jordan Taylor. BMW si accontenta del 3° e del 5° posto rispettivamente con Jesse Krohn e con Bruno Spengler, mentre Porsche occupa la quarta e la sesta piazza con Laurens Vanthoor e Nick Tandy, quest’ultimo protagonista anche di un piccolo errore nel suo ultimo tentativo.

Prima pole position per una McLaren nella classe GTD: Corey Fergus ha portato in pista la 720S GT3 #76 di Compass Racing segnando un tempo di 1’47”015, precedendo la Lexus RC F GT3 #14 di Aaron Telitz (AIM Vasser Sullivan) e la BMW M6 GT3 #96 di Robby Foley (Turner Motorsport). Indietro la Lamborghini Huracán GT3 Evo del GRT Magnus Racing Team, decima.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship – WeatherTech 240 at Daytona, Qualifiche: classifica (in arrivo)

Copyright foto: Michael L. Levitt / LAT Images