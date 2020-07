Formula Regional | Test Misano, Giorno 1 e 2: Vips in vetta, insegue Petecof

Oltre alla Formula 4 italiana, gli scorsi mercoledì e giovedì anche il Formula Regional European Championship è sceso in pista a Misano per i test collettivi. Jüri Vips si conferma ancora una volta il più veloce, ma stavolta Gianluca Petecof si è nettamente opposto.

Il resoconto dei due giorni di test a Misano

Due giornate intense quelle vissute dalla Formula Regional a Misano: Vips ha confermato la propria presenza nel campionato con KIC Motorsport assieme alla Super Formula giapponese e, appoggiato da Red Bull e con esperienze in Formula 3, è ovvio che ha i favori dei pronostici. Nonostante ciò, l’estone è stato il più veloce con un tempo di 1’29”791 ma solamente nell’ultima giornata: infatti, Petecof è l’altro grande candidato al titolo, soprattutto perché può contare su un team come Prema e sulla Ferrari Driver Academy. Il brasiliano era in vetta mercoledì, ma il giorno seguente ha concluso dietro a Vips ma per quasi mezzo decimo. C’è comunque da sottolineare anche l’ottimo lavoro di altri piloti: Oliver Rasmussen e Arthur Leclerc non sono così troppo distanti con le altre vetture di Prema, mentre Patrik Pasma è nettamente migliorato il giovedì con il 3° tempo a bordo dell’auto di KIC Motorsport.

Presente anche Stanek con US Racing. In difficoltà la Chadwick

Van Amersfoort Racing è leggermente più distaccata dagli avversari italiani e finlandesi: oltre ad Alessandro Famularo si è vista anche la seconda monoposto di Pierre-Louis Chovet; i due hanno occupato la metà classifica nel secondo giorno. Ancora indietro Jamie Chadwick che ha trovato un posto all’ultimo in Prema, sebbene conosca comunque il mezzo perché usato anche nella W Series. Una sola auto per US Racing che ha messo in pista David Vidales, sebbene Roman Staněk ha preso parte alla prima mattinata per poi dirigersi in Austria per il debutto in Formula 3.

Classifiche (a cura di ItaliaRacing)

Giorno 1

1 – Gianluca Petecof – Prema – 1’29″878

2 – Juri Vips – KIC – 1’29″886

3 – Oliver Rasmussen – Prema – 1’30″508

4 – Arthur Leclerc – Prema – 1’30″560

5 – Roman Stanek – US Racing – 1’30″574

6 – Konsta Lappalainen – KIC – 1’30″840

7 – Emidio Pesce – DR Formula – 1’30″928

8 – Jamie Chadwick – Prema – 1’31″021

9 – Patrik Pasma – KIC – 1’31″154

10 – Alessandro Famularo – VAR – 1’31″235

11 – David Vidales – US Racing – 1’31″675

12 – Gillian Henrion – GTE – 1’32″788

13 – Andrea Cola – Monolite – 1’33″417

Giorno 2

1 – Juri Vips – KIC – 1’29″791

2 – Gianluca Petecof – Prema – 1’29″845

3 – Patrik Pasma – KIC – 1’29″996

4 – Arthur Leclerc – Prema – 1’30″147

5 – Oliver Rasmussen – Prema – 1’30″308

6 – Alessandro Famularo – VAR – 1’30″378

7 – Jamie Chadwick – Prema – 1’30″396

8 – Pierre-Louis Chovet – VAR – 1’30″423

9 – Emidio Pesce – DR Formula – 1’30″810

10 – Konsta Lappalainen – KIC – 1’30″860

11 – David Vidales – US Racing – 1’31″039

12 – Gillian Henrion – GTE – 1’32″269

13 – Andrea Cola – Monolite – 1’32″484

