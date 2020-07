FIA F3 | Spielberg, Gara 1: Piastri firma la prima al debutto con Prema

Non si sono di certo risparmiati i protagonisti della Formula 3 nella prima gara a Spielberg. A vincere è stato Oscar Piastri, campione della Formula Renault Eurocup e al debutto con Prema, che ha sfruttato il passo falso del poleman Sebastian Fernandez.

Il resoconto di Gara 1: Piastri dominio (quasi) totale

Piastri si è trovato la strada spianata fin dalla prima curva: infatti, Fernandez è subito finito in testacoda e ha addirittura portato ai box dell’ART Grand Prix la propria monoposto per il ritiro definitivo. Se da un lato si è visto un totale disastro, dall’altro si stava compiendo il piccolo capolavoro di guida di Piastri, bravo a tenere distante Lirim Zendeli senza concedergli l’uso del DRS. L’alfiere di Trident si è poi dovuto difendere dall’altra Prema di Logan Sargeant, lasciando allo statunitense il 2° posto definitivo. Sorprendente Alex Peroni, 3° sul traguardo dopo aver dimostrato di essere molto in forma durante le prove libere e le qualifiche di ieri; ricordiamo che l’australiano è al suo ritorno con Campos dopo il terribile incidente di Monza che lo ha costretto a saltare il finale di stagione dell’anno scorso. Frederik Vesti ha assicuro tre Prema nei primi quattro posti, mentre Zendeli è sceso fino al 5°. Ottima risalita di Liam Lawson con Hitech GP, scattato 12° sulla griglia di partenza per arrivare 6°. David Beckmann è 7° con Trident, seguito dal vincitore del Gran Premio di Macao Richard Verschoor (MP Motorsport), Aleksandr Smolyar (ART Grand Prix) e Clement Novalak (Carlin).

Passo falso per gli italiani

Igor Fraga è stato anch’egli protagonista in positivo nonostante il 16° posto finale: il brasiliano di Charouz è stato costretto a partire dal fondo ma, attualmente è ancora sotto indagine per aver perso alcuni detriti nel giro di riscaldamento. Discreto Theo Pourchaire, 13° dietro a Bent Viscaal e Max Fewtrell. Jack Doohan e Dennis Hauger s’accontentano invece della 14esima e della 15esima piazza. Male per gli italiani: Federico Malvestiti è giunto 19°, mentre Matteo Nannini è sprofondato 27° davanti al solo Jake Hughes – che ha patito problemi tecnici prima del via – e al connazionale Alessio Deledda, che ha accusato un giro di ritardo.

FIA Formula 3 Championship – Spielberg, Gara 1: classifica

Pos Nome Team Tempo 1 Oscar Piastri Prema 32m53.331s 2 Logan Sargeant Prema +1.600s 3 Alex Peroni Campos Racing +3.000s 4 Frederik Vesti Prema +4.002s 5 Lirim Zendeli Trident +7.496s 6 Liam Lawson Hitech GP +10.818s 7 David Beckmann Trident +12.862s 8 Richard Verschoor MP Motorsport +13.800s 9 Alexander Smolyar ART Grand Prix +14.194s 10 Clement Novalak Carlin +14.558s 11 Bent Viscaal MP Motorsport +15.477s 12 Max Fewtrell Hitech GP +22.398s 13 Theo Pourchaire ART Grand Prix +22.921s 14 Jack Doohan HWA Racelab +25.218s 15 Dennis Hauger Hitech GP +26.634s 16 Igor Fraga Charouz Racing System +27.131s 17 Roman Stanek Charouz Racing System +27.587s 18 Enzo Fittipaldi HWA Racelab +27.874s 19 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport +29.229s 20 Olli Caldwell Trident +29.599s 21 Calan Williams Jenzer Motorsport +29.930s 22 Cameron Das Carlin +30.365s 23 Enaam Ahmed Carlin +30.868s 24 Lukas Dunner MP Motorsport +31.123s 25 David Schumacher Charouz Racing System +35.204s 26 Sophia Floersch Campos Racing +35.838s 27 Matteo Nannini Jenzer Motorsport +36.354s 28 Jake Hughes HWA Racelab +37.545s 29 Alessio Deledda Campos Racing +1 giro Ret Sebastian Fernandez ART Grand Prix RIT

Classifiche a cura di Formula Scout

Copyright foto: Formula 3