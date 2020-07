FIA F3 | Spielberg (1), Qualifiche: pole a sorpresa di Fernandez con ART Grand Prix

È Sebastian Fernandez ad aprire le danze nelle prime qualifiche della stagione 2020 di Formula 3. L’alfiere di ART Grand Prix ha colto un po’ a sorpresa la pole position a Spielberg grazie a un’ottima prestazione, precedendo Lirim Zendeli di pochissimi centesimi.

Il resoconto delle qualifiche di Spielberg

Lo spagnolo era risultato solo 9° nelle prove libere di stamattina condizionate dalla pioggia, ma nelle qualifiche è riuscito a mettere in pista una prestazione molto solida e a segnare negli ultimi minuti un tempo di 1’19”429. Zendeli si è accontentato del 2° posto per appena 0”016, regalando comunque la prima fila alla Trident. Prema è rimasta relegata invece alla seconda fila con un Oscar Piastri davvero a suo agio nonostante il debutto nella categoria e con Logan Sargeant. L’esperto Jake Hughes è 5° con HWA Racelab, seguito da un Frederic Vesti (Prema) abbastanza in difficoltà – è stato protagonista anche di un mezzo testacoda nel rettilineo – e da David Beckmann; il tedesco sembrava essere ormai tagliato fuori dalle formule ma è riuscito a trovare un posticino in Trident – con cui ha corso bene in GP3 Series due anni fa – al posto di Devlin DeFrancesco, togliendosi pure lo sfizio di finire in cima alla classifica al termine delle libere. Chiudono la top-10 Alex Peroni (Campos), Richard Verschoor (MP Motorsport) e l’altra sorpresa Roma Staněk (Charouz).

Lavoro a metà per i nostri italiani

Indietro i pupilli di Red Bull: Liam Lawson è 12° con Hitech GP, Jake Doohan 15° con HWA Racelab e Dennis Hauger subito dietro con l’altra Hitech GP. Discreto lavoro per i nostri italiani: Matteo Nannini e Federisco Malvestiti occupano la 18esima e la 19esima piazza con Jenzer, mentre Alessio Deledda è 27° con Campos. Pochi giri per Igor Fraga che dovrà quindi scattare domani in Gara 1 dal fondo della griglia.

Copyright foto: FIA F3