Formula E | Ufficiale: Daniel Abt correrà per NIO nelle ultime gare di Berlino

Come avevamo anticipato ieri, Daniel Abt correrà le ultime tappe di Berlino della stagione 2019-20 di Formula E con NIO. Il pilota tedesco, licenziato da Audi dopo i fatti della Race at Home Challenge, sostituirà Ma Qinghua che è rimasto bloccato in Cina.

Abt al via con NIO nelle gare di Berlino

Abt si era fatto sostituire da un sim-driver in uno degli ultimi appuntamenti della Race at Home Challenge, la competizione virtuale che vedeva al via i piloti della Formula E durante il periodo di stop dei campionati dovuto al Coronavirus. Beccato in flagrante e multato, il tedesco era stato poi licenziato da Audi con effetto immediato, lasciandolo a piedi nonostante un video di scuse caricato sul canale YouTube. Abt sarà ancora al via della Formula E perché Ma non riuscirà ad esserci in Germania, con le restrizioni sui voli internazionali da e verso la Cina per un nuovo focolaio di COVID-19 a Pechino. «Ho sempre amato le corse e la Formula E, avrò l’opportunità di correre nelle ultime sei gare, quelle di casa, e continuare il mio record di presenze» ha detto Abt. «Ho lavorato con un costruttore negli ultimi tre anni, quindi ho molta esperienza per il team. Farò di tutto il possibile per ottenere risultati assieme a Oliver Turvey».

Abt “perdonato” dalla Formula E

«Quando mi è stata presentata la possibilità di firmare Daniel per il finale di Berlino è stata una prospettiva entusiasmante» ha detto Vincent Wang CEO del team cinese. «Come dice questo proverbio orientale: “un prodigio che ritorna è più prezioso dell’oro”, ma le controversie che lo hanno circondato nella Race at Home Challenge hanno raggiunto un livello molto alto. Abbiamo discusso con alcune figure chiave del paddock e abbiamo deciso di dare a Daniel l’opportunità di tornare in Formula E».

