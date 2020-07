Formula E | Hankook nuovo fornitore di pneumatici a partire dalla stagione 2022-23

Un passaggio di consegne molto importante è avvenuto in Formula E: Hankook prende il posto di Michelin e sarà il nuovo fornitore ufficiale di pneumatici a partire dalla stagione 2022-23. Con la decisione approvata nell’ultimo Consiglio Mondiale della FIA, l’azienda sudcoreana calzerà le nuove monoposto Gen3.

Hankook fornitore ufficiale della Formula E a partire dalla stagione 2022-23

Un altro passo in avanti per Hankook, che ha già il monopolio del DTM fin dal 2011 e della W Series. «Tutti i nostri dipendenti nel mondo sono molto orgogliosi del fatto che Hankook sia stata scelta dalla FIA con un bando di gara e dell’approvazione da parte del Consiglio Mondiale della FIA come futuro partner tecnologico e per gli pneumatici per la Formula E. La nostra azienda accompagna l’impegno della Formula E verso una crescita sostenibile e siamo entusiasti di partecipare a questo percorso come loro partner Gen3», ha dichiarato Sooil Lee, Presidente e COO e di Hankook Tire e Technology. «È straordinario come la FIA e la Formula E stiano prendendo posizione rispetto al cambiamento climatico e all’inquinamento atmosferico nei nostri ambienti urbani con l’adozione di veicoli elettrici all’interno di una serie di gare per veicoli completamente elettrici e come li stiano portando all’attenzione di un vasto pubblico globale».

Un pneumatico su misura per la Formula E

I principali produttori di auto elettriche stanno già utilizzando gli pneumatici ev (ev = veicolo elettrico) Hankook appositamente realizzati per il primo equipaggiamento dei loro veicoli da strada. Ora l’azienda si unirà alla Formula E per creare un mondo migliore e più pulito offrendo una futuristica tecnologia di pneumatici mediante la fornitura di pneumatici appositamente progettati per tutte le corse di Formula E, a cui aggiunge la propria competenza tecnica in materia. Hankook creerà pneumatici su misura per la Formula E, contraddistinti da una tecnologia innovativa e da benefici per la connettività, da usare sia sull’asciutto sia sul bagnato, in più occasioni. Questi pneumatici presenteranno una resistenza al rotolamento molto ridotta, in grado di migliorare l’efficienza dei veicoli elettrici. Inoltre, offriranno prestazioni durature e conterranno materiali di origine biologica e gomma sostenibile.