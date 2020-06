smart EQ fortwo e-cup | CITYCAR Bari debutta nella stagione 2020 con Savoia

Arriva un debutto nel Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport quest’anno: infatti, CITYCAR Bari correrà per la prima volta nella smart EQ fortwo e-cup con Francesco Savoia. Si tratta di un duo tutto pugliese, con il fasanese che ha una grossa esperienza nelle gare in salita e turismo.

Le parole di Francesco Savoia

«Per me è una grande emozione e voglio ringraziare CITYCAR per questa opportunità! Sarà tutto nuovo, dovrò imparare ogni aspetto e non vedo l’ora di iniziare. È qualcosa di molto stimolante oltre che elettrizzante!” sono state le prime parole di Francesco Savoia, che ha maturato molte conoscenze nelle gare in salita, dove si è laureato Campione del CIVM 2016 e 2017 in RS+, oltre che nelle competizioni turismo, dove si è ben distinto anche nel TCR. «Ho sempre guidato auto termiche, vediamo come me la cavo con questa nuova tecnologia. Ho studiato un po’ gli altri, visto le gare e gli on board, non vedo l’ora di entrare nella mischia e vedere cosa siamo in grado di fare. Insieme a CITYCAR saremo gli orgogliosi rappresentati della Puglia nel motorsport nazionale!».

Le dichiarazioni di CITYCAR Bari

«È il primo anno per noi, siamo letteralmente elettrizzati all’idea di partecipare a questo evento. Manifestazioni sportive come la smart e-cup offrono grande visibilità alle nostre citycar facendo emergere tutta la loro incredibile praticità e le loro ottime prestazioni. Evento che sicuramente darà una scossa a quest’anno difficile. Riponiamo la nostra fiducia nel nostro pilota Francesco Savoia. Ha tutte le carte in tavola per far salire sul podio la nostra smart biancorossa. Siamo molto determinati. La CITYCAR scende in pista per vincere!» fanno sapere dal dealer pugliese che ha sedi a Bari, Foggia e Taranto.

