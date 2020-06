IRCup | Rally del Casentino 2020, uno sguardo agli iscritti

Dunque, ci siamo: da questo weekend ripartono le competizioni rally con l’International Rally Cup – Pirelli 2020. Dal 3 al 4 luglio si daranno appuntamento a Bibbiena ben 110 equipaggi, dei quali 26 di essi a bordo di vetture R5, per la quarantesima edizione del Rally di Casentino.

Rally del Casentino 2020 a porte chiuse

La gara organizzata da Scuderia Etruria sarà la prima in Italia a disputarsi a porte chiuse, senza consentire l’accesso da parte al pubblico alle prove speciali in osservanza delle norme di sicurezza sanitaria. Sarà comunque visibile via streaming, in modo tale da poter godere dello spettacolo del ritorno dei rally nel nostro Paese, animato da una start list delle grandi occasioni. Il Casentino infatti potrà contare sia sugli equipaggi in lotta per l’IRCup 2020 che su alcune wild card presenti per partecipare alla prima gara dell’anno, svolgendo un test competitivo su asfalto in vista della ripartenza dei Campionati Italiani Rally ACI Sport (tra poche settimane si comincia con l’atteso Rally di Roma Capitale).

Rally del Casentino 2020: al via Crugnola, Andolfi, Di Tommaso

Ecco quindi Andrea Crugnola e Pietro Ometto, binomio vicecampione uscente del CIR 2019 e che si approccia al Tricolore Rally di quest’anno con grandi ambizioni: correranno per la prima volta sulla Citroen C3 R5, per la quale rappresentavano fino a poco tempo fa l’equipaggio ufficiale sino a che – notizia recentissima – Citroen Italia ha preferito non impegnarsi in maniera diretta nel CIR, lasciando la gestione della squadra alla privata FPF Sport di Fabrizio e Michele Fabbri.

Altro nome molto atteso è quello di Fabio Andolfi: reduce dal suo debutto stagionale nello Junior WRC al Rally di Svezia, concluso anzitempo nella PS7 per un imprevisto tecnico alla Ford Fiesta R2T, il savonese correrà con la Skoda Fabia R5 – che conosce molto bene, avendola guidata nelle ultime due stagioni – assieme a Giorgia Ascalone, copilota campionessa IRCup 2019 assieme a Damiano De Tommaso. A proposito di quest’ultimo, anche il varesino tornerà eccezionalmente nella serie che lo ha incoronato trionfatore per il Casentino 2020, assieme a Patrick Bernardi. Entrambi saliranno a bordo della Fabia R5 che proveranno direttamente in gara: ricordiamo inoltre che De Tommaso quest’anno rappresenta uno degli alfieri di ACI Sport per il WRC3, serie di cui al momento non abbiamo notizie in merito al proseguimento della stagione (giusto una serie infinita di indiscrezioni).

Rally del Casentino 2020: gli altri nomi al via

Sempre a proposito del vivaio di ACI Sport, al Casentino ritroveremo la coppia d’oro del CIR Due Ruote Motrici 2019, ovvero Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella, che condivideranno la Ford Fiesta R2B. Tornando alle R5, ecco schierati altri nomi di peso del nostro mondo rallistico, come Antonio Rusce e Sauro Farnocchia, sulla Citroen C3 R5 di FPF Sport che utilizzeranno nel CIR Asfalto 2020; al via anche Marco Signor e Francesco Pezzoli sulla Volkswagen Polo R5, Massimo e Giovanni Squarcialupi sulla Ford Fiesta R5, Luca Hoelbling con Federico Fiorini a bordo della Hyundai i20 R5 (in cerca di riscatto dopo il ritiro nella prima gara svolta in questo 2020, il Rally della Val d’Orcia); ed ancora le Polo R5 di Felice Re con Mara Bariani e di Marcello Razzini con Rudy Pollet.

Al via anche il podio del Trofeo Clio R3 Top 2019, vale a dire l’allora secondo classificato Ivan Ferrarotti (con Andrea Prizzon sulla Skoda Fabia R5) e il vincitore Federico Bottoni, che correrà anch’egli sulla vettura ceca, con al fianco Sofia Peruzzi. Tra le varie classi in gara anche una sola vettura WRC, la Fiesta guidata da Paolo Porro e Paolo Cargnelutti; al Casentino troveremo inoltre la vincitrice della Coppa ACI Sport Femminile 2019 Rachele Somaschini, pronta per il debutto quest’anno all’ERC e che questo weekend gareggerà con Giulia Zanchetta sulla Citroen DS3 R3T; infine citiamo Davide Nicelli ed Alessandro Mattioda sulla Peugeot 208 R2B, stessa vettura di Christopher Lucchesi jr e Marco Pollicino.

Rally del Casentino 2020: entry list completa