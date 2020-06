Formula E | Ma salterà gli appuntamenti di Berlino, Abt suo sostituto in NIO?

Ma Qinghua non parteciperà agli ultimi appuntamenti della Formula E 2019-20. Il pilota cinese, ufficiale di NIO e al via anche nella prossima stagione, è costretto a dare forfait a causa delle restrizioni sui viaggi internazionali conseguenti alla pandemia di Coronavirus. Daniel Abt potrebbe essere nominato come sostituto per gli appuntamenti tedeschi.

Ma Qinghua bloccato a Shanghai

Attualmente, Pechino sta combattendo con un nuovo focolaio del virus COVID-19 che ha portato molti stati a limitare i voli provenienti dalla Cina, così come lo stesso paese asiatico a fare altrettanto per le tratte interne. Ma Qinghua e tutti i membri del team che si trovano a Shanghai non sono in grado di presenziare a Berlino e hanno alzato bandiera bianca. «Sfortunatamente non ci sarò a Berlino quest’anno, dato che ci corro fin dalla stagione 2015-16» ha detto Ma. «Al momento è abbastanza difficile viaggiare e correre all’estero perché ci espone a maggiori rischi per via del COVID-19. Assieme al team abbiamo discusso approfonditamente in merito e, considerando l’attuale situazione della pandemia, questa decisione è stata presa per garantire la miglior preparazione possibile per la squadra». «A causa delle restrizioni, Ma e il personale che si trova a Shanghai non saranno in grado di partecipare alla gara» ha ribadito Vincent Wang, CEO del team. «È una situazione sfortunata, ma continueremo a fornire assistenza a distanza. Ma sarà presente durante l’evento in diretta con i nostri fan, oltre a fornire supporto al team in loco».

Daniel Abt disponibile per NIO?

NIO vorrebbe tenere un pilota cinese ma, data la situazione, sarà difficile vederne uno a Berlino. È molto più probabile invece che affianco a Oliver Turvey troveremo Daniel Abt, licenziato da Audi per i fatti della Race at Home Challenge e che ha residenza proprio in Germania. Tra l’altro, il tedesco ha vinto l’ePrix nel 2018 e si è distinto sempre per ottime prestazioni.

