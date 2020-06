Formula Regional | Sorpresa Vips: lo junior Red Bull al via con KIC Motorsport

Dopo essersi presentato in pista nei recenti test collettivi di Imola, Jüri Vips ha confermato la propria presenza per la stagione 2020 del Formula Regional European Championship. Lo junior Red Bull, impegnato nella Super Formula, correrà con KIC Motorsport.

Vips a caccia dei punti per la superlicenza

Vips, guidato da Marko Asmer, è entrato nell’Academy di Red Bull nel 2018 e ha trascorso due anni nella Formula 3 (europea e poi internazionale), conquistando due volte il 4° posto nella classifica finale e collezionando un 2° posto nel Gran Premio di Macao del 2019. L’estone è ora pronto a disputare la Super Formula giapponese con il Team Mugen, ma si è presentato nei test del Formula Regional European Championship a Imola con una monoposto di KIC Motorsport. Inizialmente si pensava che fosse solo un allenamento in vista dell’avventura nel Sol Levante, e invece arriva il colpo di scena: Vips correrà tutti gli appuntamenti del campionato. Una mossa che ha comunque un suo motivo, ovverosia i punti necessari per la superlicenza dato che il FREC offre ben 25 punti al campione; il protetto Red Bull ne può vantare al momento 25 su 40…

KIC Motorsport allarga la propria line-up

«BOOM! L’estone Jüri Vips rafforza KIC Motorsport» si legge in un comunicato rilasciato ieri dalla squadra finlandese. «Insieme ai nostri due finlandesi volanti Konsta Lappalainen e Patrik Pasma abbiamo una line-up molto forte per la stagione 2020». C’è da sottolineare che Vips ha tranquillamente dominato le prove sul circuito del Santerno e quindi diventa ufficialmente uno dei favoriti per il titolo, sempre l’armata Prema permettendo.

Copyright foto: Joe Portlock / LAT Images