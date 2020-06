DTM | Due layout differenti per il doppio weekend del Lausitzring di agosto

Un piccolo aggiornamento per il calendario della stagione 2020 del DTM: il doppio weekend del Lausitzring, in programma il 14-16 e il 21-23 agosto, verrà disputato su due differenti layout. L’idea, ipotizzata anche dalla Formula 1 per alcuni suoi Gran Premi, è stata ben accolta.

Lausitzring raddoppia e diversifica: ecco due layout

Il tracciato di Klettwitz, non dovendosi preoccupare di ospitare il pubblico negli spalti, potrà quindi contare su una diversificazione del proprio tracciato nel giro di due settimane: nel primo weekend si correrà sulla versione Sprint da 3.478 metri utilizzata dal 2005 fino al 2017, mentre nel secondo sarà protagonista la versione Grand Prix da 4.570 metri, quella regolarmente in calendario. Tale scelta è dovuta principalmente a dare maggiore azione in pista e costringendo le squadre e piloti a lavorare costantemente sul set-up delle vetture. L’EuroSpeedway non sarà l’unico impianto che utilizzerà più layout: già in precedenza il Nürburgring aveva annunciato che avrebbe messo a disposizione le sue versioni Sprint e Grand Prix a disposizione.

Il calendario 2020 in breve

Con i test pre-stagionali già disputati, il campionato tedesco scatterà l’1-2 agosto a Spa-Francorchamps, che rientra nella serie dopo l’ultima comparsata nel 2005. Dopo il Lausitzring vedremo Assen (4-6 settembre) e il secondo doppio impegno del Nürburgring, che ospiterà la prima settimana di gare (11-13 settembre) sul circuito GP, mentre nella seconda sulla versione corta. Zolder rimane un appuntamento fisso e, anzi, raddoppia (9-11 e 16-18 ottobre), mentre Hockenheim rimane la classica tappa conclusiva piazzata il 6-8 novembre.

Copyright foto: DTM