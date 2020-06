Formula Regional | Test Imola, Giorno 2: Vips si conferma ancora in vetta

Dopo essere stato in testa nella giornata di giovedì, Jüri Vips si è confermato il più veloce anche nella seconda e ultima giornata di test collettivi del Formula Regional European Championship, svoltasi ieri a Imola. Insegue Matteo Nannini con la monoposto di DR Formula.

Il resoconto della seconda giornata di test a Imola

Come già detto, l’estone si sta attualmente allenando per prendere parte alla Super Formula giapponese con il Team Mugen, supportato da Red Bull. Con la vettura di KIC Motorsport è stato in grado di migliorare il tempo della prima giornata, abbassandolo fino a 1’39”075 e dando paga a Nannini di ben 0”187. Anche l’italiano non prenderà parte alla stagione 2020, essendo pronto al debutto nella Formula 3 con Jenzer Motorsport, e quindi è Gianluca Petecof è il più veloce tra gli iscritti del campionato. Il brasiliano della Prema si è insediato di nuovo al 3° posto, ben oltre tre decimi lontano dalla vetta ma davanti a Patrik Pasma su KIC Motorsport che ha emulato il 4° tempo. David Vidales riscatta la giornata di giovedì per fare passi da gigante, portandosi al 5° posto con US Racing e ricordando che è appena passato alle ruote scoperte dai kart.

David Schumacher nell’ombra

Oliver Rasmussen è 6° con Prema, mentre “sprofonda” il suo compagno di squadra Arthur Leclerc che è solamente 10°. Anche David Schumacher non era in forma, 11° con US Racing dopo aver segnato il 2° tempo due giorni fa. Il tedesco, al via nella Formula 3 quest’anno, non ha girato nella prima sessione e ha preceduto la sola Jamie Chadwick su Prema. Emidio Pesce (DR Formula), Pierre-Louis Chovet (Van Amersfoort Racing) e Konsta Lappalainen (KIC Motorsport) completano la classifica rispettivamente in settima, ottava e nona posizione.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Juri Vips KIC Motorsport 1m39.075s 75 2 Matteo Nannini DR Formula 1m39.262s +0.187s 71 3 Gianluca Petecof Prema 1m39.404s +0.329s 79 4 Patrik Pasma KIC Motorsport 1m39.505s +0.430s 76 5 David Vidales US Racing 1m39.791s +0.716s 68 6 Oliver Rasmussen Prema 1m40.012s +0.937s 81 7 Emidio Pesce DR Formula 1m40.096s +1.021s 74 8 Pierre-Louis Chovet Van Amersfoort Racing 1m40.280s +1.205s 52 9 Konsta Lappalainen KIC Motorsport 1m40.380s +1.305s 73 10 Arthur Leclerc Prema 1m40.386s +1.311s 51 11 David Schumacher US Racing 1m40.489s +1.414s 51 12 Jamie Chadwick Prema 1m40.506s +1.431s 78

Classifiche a cura di Formula Scout

