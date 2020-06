Clio Cup Italia | eSport Series, questa domenica il penultimo appuntamento al Mugello

La Clio Cup Italia eSport Series è giunta al suo penultimo appuntamento stagionale. Il campionato virtuale del monomarca Renault, organizzato da Fast Lane Promotion e che vede protagoniste le barchette francesi, sarà protagonista domenica al Mugello.

Zeni in testa alla classifica

A tre settimane esatte dal via della stagione della Clio Cup Italia in programma sul circuito del Mugello nel weekend del 18 e 19 luglio, sarà proprio l’autodromo toscano ad ospitare virtualmente questa domenica il quarto e penultimo appuntamento della Clio Cup Italia eSport SeriesIn testa alla classifica assoluta c’è Stefano Zeni. Il bergamasco, con i colori del team Melatini Racing, è stato protagonista nel più recente round di Misano, riuscendo a conquistare una doppia affermazione realizzando nuovamente il risultato ottenuto a Monza. Quattro i successi da lui ottenuti, si è riappriopriato della leadership generale e si è confermato in testa alla graduatoria dei “sim racer”. Alle sue spalle, separato di 15 lunghezze, c’è Gianmarco Quaresmini, che si è diviso le vittorie della seconda tappa di Imola con Felice Jelmini (PMA Motorsport), quest’ultimo adesso a 16 punti dal bresciano.

Jelmini e Quaresmini i migliori dei piloti reali

Jelmini e Quaresmini guidano inoltre a pari lunghezze la classifica riservata ai piloti reali, in cui è ancora perfettamente in gioco anche Roberto Albertini, titolare dello sponsor Montespada. Tra i “sim racer”, Daniele Giuntini di Motori nella Leggenda è secondo in campionato a 20 punti da Zeni, col suo compagno di squadra Fabrizio Ninci più distanziato. Anche in questa occasione il format comprenderà due sessioni di qualifica utili a stabilire ciascuna lo schieramento delle due gare. Appuntamento “live” domenica dalle ore 21.10 sulla pagina ufficiale YouTube di Renault Italia.

