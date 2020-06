smart EQ fortwo e-cup | E-Gino al via anche della stagione 2020, ingaggiato Carboni

Dopo l’ottima annata dello scorso anno, il Gruppo Gino è pronto a ritornare in pista nella smart EQ fortwo e-cup. Diverse le novità per il 2020, a cominciare dal nuovo brand E-Gino dedicato alla mobilità elettrica e dal pilota Gianluca Carboni.

Le parole di Gianluca Carboni

Carboni ha vinto lo scorso anno la tappa inaugurale di Vallelunga ed è stato presentato assieme alla smart e-cup #5 nella sede di Livorno, una delle 15 che compongono il Gruppo Gino. «Ringrazio Gino per questa opportunità! L’obbiettivo è sicuramente quello di migliorare e far meglio del quarto posto in campionato e una vittoria dello scorso anno» ha detto il driver 40enne. «Qui da Gino mi sento un po’ in famiglia, oltre a difenderne i colori in pista, sono anche il responsabile AMG nella sede di Livorno. Quest’anno vogliamo ottenere ottimi risultati sotto tutti i punti di vista, in pista come sui canali di comunicazione. Vogliamo far conoscere e apprezzare al pubblico a casa le potenzialità del mondo elettrico e per questo invito tutti a venire nella sede di Livorno a vedere la mia nuova arma da gara. È bellissima!».

Le dichiarazioni di Alessandro Gino

«Siamo ansiosi che la competizione 2020 prenda il via» ha dichiarato Alessandro Gino, General Manager del Gruppo « Due sono le novità per il team Gino per quest’anno: la prima è quella di partecipare al campionato con il nostro brand E-Gino che vuole diventare un punto di riferimento importante per quel che riguarda la mobilità elettrica. E-Gino rappresenta un progetto molto importante per il nostro Gruppo attraverso il quale vogliamo seguire a 360° il Cliente che si approccia a questo nuova realtà dell’automotive: partendo dalla consulenza informativa sino ad arrivare a soddisfare le sue esigenze after-sales. La seconda invece è quella del pilota: Gianluca Carboni è entrato a far parte del nostro staff della nuovissima sede di Livorno ed adesso avrà anche l’onere e l’onore di rappresentarci in questo bellissimo campionato.”

