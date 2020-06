MINI Challenge | Via libera alla stagione 2020, si parte a metà luglio dal Mugello

È tutto pronto per la ripresa: il MINI Challenge riparte il 18-19 dal Mugello con la stagione 2020. Via libera dopo il lungo periodo di quarantena causato dalla pandemia di Coronavirus, col monomarca italiano che è pronto a vivere ben cinque appuntamenti fino a metà ottobre.

Via libera da ACI Sport Italia

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 ha dato il via libera agli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dalla rispettiva federazione. In virtù di questo, il Campionato monomarca MINI Challenge finalmente partirà, supportato anche quest’anno da ACI Sport Italia, seppur per ora a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalla Federazione Sportiva Automobilistica. Anche quest’anno i team sportivi, sponsorizzati dai concessionari MINI e da Promodrive e i piloti, alcuni già protagonisti delle stagioni passate e altri provenienti da prestigiosi campionati, si sfideranno durante cinque weekend di gara, da luglio ad ottobre all’interno degli ACI Racing Weekend, promossi da ACI Sport Italia, sui più celebri circuiti tricolori di caratura e omologazione internazionale, dove sfrecceranno le due tipologie di vetture, protagoniste indiscusse delle ultime stagioni: la MINI John Cooper Works Challenge Pro e la MINI John Cooper Works Challenge Lite.

Due MINI protagoniste nel monomarca

Entrambe basate su MINI John Cooper Works 3 porte, le due vetture sono estremamente prestazionali, la prima con 265 CV e la seconda con 231 CV e sono dotate di un allestimento specifico racing, che promette intense emozioni, grazie ad un Safety Kit e un Aerodynamic Kit che ne esaltano le performance, aumentando sicurezza e garantendo divertimento di guida.

Il calendario della stagione 2020

18-19 luglio: Mugello

1-2 agosto: Misano

29-30 agosto: Imola

19-20 settembre: Vallelunga

17-18 ottobre: Monza

Copyright foto: MINI Motorsport