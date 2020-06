Formula Regional | Test Imola, Giorno 1: l’ospite Vips segna il miglior tempo

Anche il Formula Regional European Championship è sceso in pista per l’inizio della stagione. Assieme alla Formula 4 italiana, la serie continentale ha svolto il primo giorno di test collettivi a Imola dove è stato Jüri Vips con KIC Motorsport a segnare il miglior tempo.

Il resoconto della prima giornata di test a Imola

Vips si è presentato sul tracciato romagnolo giusto per riprendere in mano una monoposto dato che prenderà parte alla Super Formula come protetto Red Bull nel Team Mugen. Comunque, l’estone si è messo alla guida della monoposto di KIC Motorsport e ha impressionato cogliendo il primo posto, siglando un tempo di 1’39”403; in realtà è stato veloce solamente nella prima e nella quarta sessione, mentre nel mezzo si sono visti in cima David Schumacher e Gianluca Petecof. Il tedesco, che prenderà parte invece alla Formula 3 con Charouz Racing System, era di nuovo in pista con US Racing, la squadra di suo padre Ralf con cui aveva vinto quattro gare nella stagione passata. Per quanto riguarda il brasiliano di Prema, pronto al riscatto dopo aver perso il titolo della Formula 4 italiana nel 2019, è stato un ottimo riscontro dopo essersi dimostrato al passo già nei test del Mugello di qualche settimana fa.

Ecco il resto dei piloti

Patrick Pasma s’è insediato al 4° posto con la seconda vettura di KIC, ma con un notevole ritardo di sei decimi dalla vetta (ma comunque vicinissimo a Petecof, il vero riferimento), precedendo Oliver Rasmussen (Prema), Arthur Leclerc (Prema), Konsta Lappalainen (KIC), Pierre-Louis Chovet (Van Amersfoort Racing, autore anche di un brutto incidente che ha fatto scattare la bandiera rossa), Emidio Pesce (DR Formula) e Jamie Chadwick, che ricordiamo essere stata confermata solamente poco tempo fa al via con Prema. David Vidales è fuori dalla top-10 con US Racing, mentre si è visto anche Andrea Cola con Monolite Racing. Nessun tempo per Matteo Nannini.

Pos Pilota Team Tempo Gap Giri 1 Juri Vips KIC Motorsport 1m39.403s 65 2 David Schumacher US Racing 1m39.712s +0.309s 63 3 Gianluca Petecof Prema 1m40.040s +0.637s 70 4 Patrik Pasma KIC Motorsport 1m40.075s +0.672s 73 5 Oliver Rasmussen Prema 1m40.592s +1.189s 59 6 Arthur Leclerc Prema 1m40.682s +1.279s 71 7 Konsta Lappalainen KIC Motorsport 1m40.687s +1.284s 74 8 Pierre-Louis Chovet Van Amersfoort Racing 1m41.080s +1.677s 72 9 Emidio Pesce DR Formula 1m41.173s +1.770s 68 10 Jamie Chadwick Prema 1m41.308s +1.905s 77 11 David Vidales US Racing 1m41.846s +2.443s 21 12 Andrea Cola Monolite Racing 1m42.276s +2.873s 32 13 Matteo Nannini DR Formula S.t.

Classifiche a cura di Formula Scout

Copyright foto: Zak Mauger / GP3 Series Media Service