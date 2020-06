Skoda Motorsport, ripartono i test. Svetta nella prova rally il sim racer Semerad [VIDEO]

Anche nel mondo rally e praticamente ad ogni latitudine sono riparti i test, una chiamata a cui ha risposto presente anche Skoda Motorsport. La divisione sportiva della casa di Mladá Boleslav lo scorso weekend ha riacceso i motori della Skoda Fabia Rally2 (che abbiamo sviscerato nei suoi vari aspetti tecnici qui e qui) per un test competitivo sulla pista da rally di Sosnová.

Test Rally Skoda: imprevisto per Kopecky

Ai MOGUL Test-Rally si sono presentati i piloti di casa nell’orbita Skoda, come il plurivincitore del campionato nazionale ceco nonché già trionfatore nel WRC2 2018 Jan Kopecký, salito a bordo della Fabia Rally2 assieme a Jan Hloušek. L’equipaggio, alla prima uscita con la vettura dopo il lockdown, ha segnato subito il primo miglior tempo nella gara-test, per poi dissipare il vantaggio nella prova successiva e scivolare fuori dalle posizioni di testa. «È stato fantastico guidare la Skoda Fabia Rally2 evo dopo una lunga pausa dalle gare», ha comunque dichiarato il campione ceco. «Inoltre, è stato un buon riscaldamento per me e Jan prima che la competizione del campionato ceco rally inizierà al prossimo Rally di Boemia», previsto dal 10 al 12 luglio.

La vittoria è invece andata a sorpresa a Petr Semerád, asso delle competizioni eSport nonché ambasciatore Skoda e-game. Il sim racer ha dimostrato di non cavarsela soltanto con le corse virtuali ma anche al volante della reale Fabia Rally2, ottenendo il miglior tempo finale assieme al copilota Filip Šindelář. Nel frattempo Skoda Motorsport, sempre nel corso della scorsa settimana, festeggia la 353esima Fabia Rally2 che sarà consegnata ad un cliente privato ed utilizzata dal già campione ERC1 Junior 2019 Filip Mareš.

Skoda Mogul Test-Rally 2020, risultati

1. Semerád/ Šindelář (CZE/CZE), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 24:03.5 min.

2. Štajf/Rajnoha(CZE/CZE), VW Polo GTI Rally2, +2.8 sec.

3. Vlček/Jugasová (CZE/CZE), Hyundai i20 Rally2, +11.1 sec.

4. Kačírek/ Řiháková (CZE/CZE), ŠKODA FABIA Rally2, +12.2 sec.

5. Pech jun./Uhel (CZE/CZE), Ford Focus RS WRC 06, +12.4 sec.

Crediti Video: MM-Rallymedia