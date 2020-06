NLS | Toyota GR Supra GT4, al debutto al Nurburgring Nordschleife questo weekend

Dopo il lancio avvenuto lo scorso anno, la Toyota GR Supra GT4 vedrà finalmente il debutto in pista nel primo appuntamento della Nürburgring Langstrecken Serie, in programma questo weekend. Ring Racing gestirà un esemplare per Michael Tischner e Andreas Gülden in una gara da quattro ore.

Toyota GR Supra GT4 finalmente in pista

L’auto è stata presentata ufficialmente al Goodwood Festival of Speed nel luglio dello scorso anno, destinata ai clienti della Super Taikyu Series in Giappone, della Michelin Pilot Challenge Series, della GT4 European Series e anche della NLS. Ottenuta l’omologazione a marzo, la nuova auto giapponese aveva già venduto diversi modelli in Europa e ora è pronta al grande debutto in pista: Ring Racing correrà nella classe SP10 con Tischner e Gülden – quest’ultimo capo istruttore della Nürburgring Driving Academy – al Nordschleife proprio questo fine settimana. La squadra tedesca non è comunque estranea a Toyota, avendo già corso con una Lexus RC F e una Toyota GT86 nelle recenti edizioni della 24 Ore del Nürburgring, e ha già effettuato un test a marzo con la GR Supra GT4. «Siamo felici che la stagione possa finalmente iniziare» ha detto Uwe Kleen, boss del team teutonico. «Un grande ringraziamento al VLN, che ha reso possibile disputare delle gare al Nürburgring Nordschleife».

Pronta a correre anche nel Regno Unito e in Francia

Nonostante la pandemia di Coronavirus che ha rallentato il lavoro nella fabbrica della Toyota Gazoo Racing Europe a Colonia, nelle ultime due settimane si è riusciti a completare alcuni esemplari che sono stati consegnati ai team. Tra questi c’è anche la britannica Speedworks Motorsport e la francese CMR, quest’ultima pronta a correre con due auto nella FFSA GT.

