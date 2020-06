NLS | Al via 141 auto per il primo appuntamento al Nurburgring della stagione 2020

Un primo appuntamento ricco di partecipazione quello della Nürburgring Langstrecken Serie: il campionato endurance tedesco avrà al via ben 141 auto nella gara di quattro ore del Nürburgring Nordschleife, in programma questo sabato.

141 iscritti per il primo round stagionale

La stagione dell’ex VLN avrebbe dovuto iniziare alla fine dello scorso marzo ma, a causa della pandemia di Coronavirus, si è stati costretti a riprendere in mano il calendario e a modificare alcuni appuntamenti tra cui la stessa 24 Ore del Nürburgring, l’appuntamento più importante dell’anno, spostata a settembre. Nella categoria SP9 ci saranno 20 vetture GT3, divise tra le classi Pro e Pro-Am: Falken Motorsports è al via con una Porsche 911 GT3 R affidata a Dennis Olsen (campione dell’Intercontinental GT Challenge) e a Christian Engelhart (ex Lamborghini), così come Audi che ha ben quattro squadre e sei R8 LMS GT3 Evo tra cui Phoenix Racing (vincitrice della 24 Ore dello scorso anno) e l’Audi Sport Team con gli ufficiali Robin Frijns, Nico Mueller e Christopher Haase. Oltre alla già citata Falken, Porsche avrà altre quattro iscrizioni dove citiamo Manthey Racing (Matt Campbell, Julien Andlauer e Lars Kern) e Frikadelli Racing (Kevin Estre e Michael Christensen). Da segnalare ovviamente anche quattro nuove Mercedes-AMG GT3 Evo, tre BMW M6 GT3 e due Ferrari 488 GT3.

Toyota GR Supra GT4 al debutto

Come avevamo già anticipato, tra le GT4 ci sarà anche la nuovissima Toyota GR Supra GT4 che debutterà nella categoria SP10 con Ring Racing, ma avrà avversari ostici come la favorita BMW M2 CS Racing di Walkenhorst Motorsport o il BMW Junior Team. Ovviamente c’è anche l’amatissima Opel Manta dell’ Automobilclub von Deutschland nella gara che scatterà sabato a mezzogiorno.

Nürburgring Langstrecken Serie – 51. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy: entry list

