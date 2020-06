IMSA | Pubblicata l’entry list per il ritorno in pista a Daytona, al via 26 auto

L’IMSA WeatherTech SportsCar Championship è pronto a ritornare in pista prossima settimana con il secondo round a Daytona. Nel frattempo, è stata pubblicata l’entry list ufficiale per la gara della Florida e al via ci saranno 26 auto.

Invariati i numeri in DPi e GTLM

Rimangono invariati i numeri delle DPi: in una classe che vedrà otto prototipi, Renger van der Zande e Ryan Briscoe del Wayne Taylor Racing si presenteranno alla WeatherTech 240 dopo la vittoria alla 24 Ore di Daytona di gennaio. Il Team Penske allestirà come sempre due Acura (Dane Cameron-Juan Pablo Montoya e Helio Castroneves-Ricky Taylor) mentre le due Mazda RT24-P saranno gestite per la prima volta da Multimatic dopo la separazione dal Team Joest, comunque affidate sempre a Jonathan Bomarito-Harry Tincknell e Oliver Jarvis-Tristan Nunez. JDC-Miller Motorsports scenderà in pista con la #5 di Mustang Sampling (Joao Barbosa-Sebastien Bourdais) e con la #85 (Chris Miller-Tristan Vautier), mentre a concludere c’è Whelen Engineering Racing con Felipe Nasr-Pipo Derani. Rimangono gli stessi numeri anche in GTLM: due Corvette C8.R, due BMW M8 GTE e due Porsche 911 RSR – 19, con la Ferrari di Risi Competizione assente.

Tante defezioni in GTD

Tanti i cambiamenti nelle GTD, con diverse squadre che hanno ridotto il programma o si sono tirate indietro a causa della recente pandemia. Paul Miller Racing (attuale leader), Pfaff Motorsports e The Heart of Racing hanno già dato forfait, mentre Wright Motorsports avrà al via una sola Porsche. Si rafforza comunque la griglia con una McLaren di Compass Racing e un’Acura di Gradient Racing, mentre debutterà l’Audi del Team Hardpoint. Assente GEAR Racing dopo essersi divisa dal GRT Grasser Racing Team. Assenti le LMP2, che ritorneranno nel terzo round a Sebring.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship – WeatherTech 240 at Daytona: entry list

