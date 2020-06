IMSA | Nuovo look patriottico per la Ferrari di Scuderia Corsa a Daytona

Scuderia Corsa cambia livrea per la propria Ferrari 488 GT3 Evo nel prossimo appuntamento dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship a Daytona. La squadra americana adotterà una colorazione patriottica per celebrare il 4 luglio e la ripresa del campionato.

Scuderia Corsa ridipinge la propra Ferrari 488 GT3 Evo per Daytona

La serie endurance nordamericana è pronta a ritornare in pista dopo aver corso solamente la 24 Ore di Daytona a gennaio. Data curiosa quella scelta perché proprio il 4 luglio si festeggia l’Indipendance Day, ovvero la festa nazionale degli Stati Uniti d’America, e proprio per questo Scuderia Corsa abbandona la classica livrea bianco-nera della WeatherTech per adottare invece delle linee rosse e blu su sfondo bianco. «Volevamo celebrare il ritorno dell’IMSA con un aspetto leggermente diverso per la Ferrari 488 Evo GT3 del WeatherTech Racing» ha detto Cooper MacNeil, che correrà al fianco dell’ufficiale del Cavallino Toni Vilander. «WeatherTech sponsorizzerà la gara e ha voluto fare un ulteriore passo avanti e dare alla nostra Ferrari un aspetto un po’ diverso rispetto a quando abbiamo corso cinque mesi fa alla 24 Ore».

MacNeil e Vilanderal via del prossimo round dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship

MacNeil e Vilander avevano concluso in settima posizione tra le GTD la 24 Ore di Daytona di gennaio, che ricordiamo essere stata il primo appuntamento dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, insieme a Jeff Westphal e Alessandro Balzan che completavano la line-up. La Ferrari #63 correrà contro altri 11 equipaggi nella gara Sprint della Florida.

Copyright foto: Scuderia Corsa