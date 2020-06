WTCR | Ritorna il WTCR Trophy nel 2020 per i migliori piloti indipendenti

Ritorna uno dei trofei dimenticati con la nuova fusione tra il WTCC e il TCR avvenuta tre anni fa: infatti, il WTCR ha recuperato il WTCR Trophy che premierà il miglior pilota indipendente e non supportato da una casa ufficiale. Il premio sarà gestito da Eurosport Events, promoter del mondiale.

Nasce il WTCR Trophy per gli indipendenti

Il WTCR è un campionato riservato ai team più che ai costruttori, ma alcuni piloti fanno parte di questi ultimi e per il terzo anno si è quindi deciso di incentivare la partecipazione anche dei privati a tutti gli effetti, unici a poter rientrare nella classifica del WTCR Trophy, che vuole riproporre quello che si era vissuto con il WTCC Trophy nel FIA World Touring Car Championship nel periodo 2005-2017. I piloti del WTCR Trophy potranno quindi prendere punti per una classifica dedicata, avere risalto mediatico, opportunità promozionali, interviste e spazi speciali in TV e sui social media del campionato. Una sezione di FIAWTCR.com sarà infatti riservata al WTCR Trophy, i cui partecipanti potranno anche festeggiare con un podio per loro e saranno riconoscibili da un logo sulle tute e sulle auto. La creazione del WTCR Trophy arriva in seguito all’approvazione da parte del Consiglio Mondiale FIA di riaprire le iscrizioni alla serie anche per chi volesse correre con una sola macchina.

Le dichiarazioni di Ribeiro

François Ribeiro, a capo di Eurosport Events, ha detto: «Il WTCR è una serie per i team e non per i Costruttori, ma è chiaro che diversi di essi supportano squadre e piloti. Ma ci sono concorrenti e compagini della griglia che non beneficiano di questo sostegno da parte delle Case, per cui volevamo dargli l’occasione di essere comunque coinvolti in una competizione i cui risultati fossero riconosciuti e giustamente celebrati. Per questo Eurosport Events ha creato il WTCR Trophy per gli indipendenti, facendo rivivere quello che era il WTCC Trophy che in passato ha visto come protagonisti in rampa di lancio Yann Ehrlacher, Esteban Guerrieri e Norbert Michelisz, ora tutti diventati ufficiali». Eurosport Events determinerà chi potrà rientrare in questa classifica. Sono esclusi tutti coloro che in passato hanno vinto il titolo nel FIA WTCC e nel WTCR. Prima della gara d’apertura della stagione verrà pubblicato l’elenco completo.