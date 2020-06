TCR Europe | Clairet Sport conferma quattro Peugeot per la stagione 2020

Il Team Clairet Sport ha confermato la propria presenza anche per la stagione 2020 del TCR Europe. La squadra francese avrà come sempre al via i fratelli Jimmy e Teddy sulle Peugeot 308 TCR ma, oltre a loro, ci saranno anche Gilles Colombani e Stéphane Ventaja.

Quattro Peugeot per Clairet Sport

La squadra di Jean-Marie Clairet collabora da diverso tempo con Peugeot Sport e già a febbraio aveva annunciato la sua iscrizione con tre vetture per i due Clairet e il confermato Ventaja. Con il comunicato di ieri, alla line-up si aggiunge anche Colombani che già aveva partecipato a due appuntamenti lo scorso anno. «Siamo felici di confermare il nostro programma 2020 e un ulteriore passo in avanti, nonostante l’imprevisto causato dalla pandemia di COVID-19» ha detto Jean-Marie Clairet. «Sarà un mese molto impegnativo per noi data anche la nostra presenza nel campionato francese, ma possiamo contare sul supporto clienti di Peugeot Sport che avrà un ingegnere e un camion con pezzi di ricambio in ogni round. Ci saranno alcune piccole evoluzioni sulla Peugeot 308 e saranno presto in pista per alcuni giorni di test Dopo una stagione d’esordio promettente lo scorso anno dove abbiamo imparato molto, ci sentiamo più preparati ad affrontare la forte concorrenza nel TCR Europe. L’obiettivo è far crescere i nostri piloti e puntare a buoni risultati».

Obiettivo podio per i fratelli Clairet

Nel 2019, Teddy Clairet è stato il migliore dei due fratelli cogliendo il 14° posto nella classifica generale e arrivando quasi sempre a punti, ma ora per lui e Jimmy è arrivato il momento di puntare anche a qualche podio. Ventaja e Colombani avranno invece l’occasione di correre full-time e come obiettivo avranno sicuramente quello di portare a casa più punti possibili.

