TCR DSG Europe | Nuove modifiche al regolamento sportivo per la stagione 2020

Arrivano alcuni cambiamenti nel regolamento sportivo del TCR DSG Europe, che vivrà la stagione inaugurale quest’anno al fianco del TCR DSG Italy Endurance. Ecco le piccole modifiche dovute anche alla pandemia di Coronavirus, nel pieno rispetto della sicurezza personale.

Ecco i cambiamenti al regolamento sportivo

Ci saranno due pit-stop obbligatori: uno dei due sarà un pit-stop “standard” (o breve) che è impostata su un tempo minimo di quattro minuti, incluso l’ingresso e l’uscita dalla corsia box. In quello lasso è possibile effettuare il rifornimento di carburante, cambiare le gomme e ricevere l’assistenza generale. Per quanto riguarda la seconda sosta – definita lunga –, il tempo è notevolmente più alto, fissato sui 12 minuti. Qui si potrà effettuare il cambio pilota, potendo gestire con ampio margine il distanziamento sociale richiesto per le norme anti-COVID-19. Solo due meccanici possono mettere mano sull’auto, ma questa è una regola che rimane invariata rispetto a quanto pubblicato in precedente. Inoltre, la quota d’iscrizione è stata ridotta visto il passaggio da sei a cinque appuntamenti, con la scadenza fissata per il 15 luglio.

Riassunto delle auto coinvolte e del calendario

Ricordiamo che la serie è organizzata da WSC Group Ltd. e vede al via solamente le auto dotate del cambio di serie (il DSG appunto, Direct Shift Gearbox), quindi sostanzialmente quelle del Gruppo Volkswagen: l’Audi RS 3 LMS, la Cupra DSG e la Volkswagen Golf GTI. Lo start della stagione è fissato a Misano per l’8-9 agosto assieme all’italiano, mentre il 5-6 settembre ci sarà l’appuntamento esclusivo per i partecipanti dell’europeo a Brno. Il 3-4 ottobre si ritornerà al fianco del TCR DSG Italy Endurance al Mugello, proseguendo poi nello stesso mese a Monza dal 17 al 18. Infine, ci si sposterà a Barcellona per il finale di stagione fissato nel weekend del 14-15 novembre.

Copyright foto: ACI Sport